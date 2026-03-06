限定描き下ろしイラストを使用した「想定外のスウィートマリッジ」の「カワセルくじ」が2回目の【復刻再販】を開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）が企画・運営するフィジカルグッズのオンラインくじ「カワセルくじ」にて、3月6日（金）より、「想定外のスウィートマリッジ」のくじの2回目の【復刻再販】が開始となりました事をご報告させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343370/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343370/images/bodyimage2】
クールで真面目なサラリーマンの結城 律は、同期でライバルの本条 悠馬からワケあってプロポーズされる。アラサー独身イケメンリーマンふたりの、嘘から始まる甘くて美味しいマリッジラブを描いた人気作「想定外のスウィートマリッジ」の「カワセルくじ」が、ファンの声を受けて、2回目の【復刻再販】を開始しました。
S賞アクリルブロックは作者の描き下ろしイラストを使用しており、「結城 律」と「まりも」の表情がリンクしておりファンなら絶対に欲しい一点です！その他のラインナップも“結婚”をテーマにしたデザインで作品の世界感を存分に味わっていただけます！
この機会に【復刻再販】した「想定外のスウィートマリッジ」の「カワセルくじ」をお楽しみください。
年間60本のくじの販売を目指す「カワセルくじ」では多種多様な有名IPの販売が決定しており、今後も続々と有名TVアニメ、有名マンガ、有名ゲーム、有名キャラクター、有名アーティスト、有名タレントなど「カワセルくじ」でしか買う事が出来ないオンラインくじが「販売期間限定」で新登場予定です。「LINEコンテンツ（LINEスタンプ・LINE着せかえ・LINE絵文字）」と「キャリアきせかえ」を中心とするデザインコンテンツ領域で国内TOPクラスの販売実績を誇る株式会社インクルーズがプロデュースするすべてがMADE IN JAPANの【高品質】で、決済完了後一週間弱で手元に届く【短納期】のオンラインくじ「カワセルくじ」の今後の展開をご期待ください。
■カワセルくじ「想定外のスウィートマリッジ 限定復刻 第2弾」
一回：726円 (税抜) / 799円 (税込)
S賞：アクリルブロック(正方形)：全1種
A賞：ハンカチタオル：全4種
B賞：ミニアクリルドミノ：全6種
C賞：アクリルキーホルダー(パズル型)：全6種
D賞：ホワイトカード：全6種
【販売期間】2026/3/6(金) 12:00 ～ 2026/6/5(金) 11:59
【購入URL】hhttps://otomebu.bltl.jp/content_data.php?cp=73
■佐倉リコ
【X】https://twitter.com/ricosakura000
【書籍情報】
想定外のスウィートマリッジ
https://over-lap.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=LQT0089&vid=&cat=LQT&swrd=
(C)Rico Sakura/OVERLAP
■「カワセル」とは？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343370/images/bodyimage3】
株式会社インクルーズが企画・運営する「カワセル」でしか買えない限定グッズがいっぱいのD2C型リアルグッズECサイト。日本国内最高峰のオンデマンドプリント設備を導入し、全商品がMADE IN JAPANなので、全てが【高品質】で、圧倒的な【短納期】。リアルグッズ化が可能な商品ラインナップ数も60種類以上と非常に幅広く、限定企画として、購入者が好きな文字入れが出来るグッズや所有欲をくすぐる販売数が限られたシリアルナンバリング付きグッズも販売されます。【年間60本以上】のオンラインくじ販売数を目指す「カワセルくじ」も大好評です。
■「カワセル」
URL：https://kawaseru.com/
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 高田 光瑠
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343370/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343370/images/bodyimage2】
クールで真面目なサラリーマンの結城 律は、同期でライバルの本条 悠馬からワケあってプロポーズされる。アラサー独身イケメンリーマンふたりの、嘘から始まる甘くて美味しいマリッジラブを描いた人気作「想定外のスウィートマリッジ」の「カワセルくじ」が、ファンの声を受けて、2回目の【復刻再販】を開始しました。
S賞アクリルブロックは作者の描き下ろしイラストを使用しており、「結城 律」と「まりも」の表情がリンクしておりファンなら絶対に欲しい一点です！その他のラインナップも“結婚”をテーマにしたデザインで作品の世界感を存分に味わっていただけます！
この機会に【復刻再販】した「想定外のスウィートマリッジ」の「カワセルくじ」をお楽しみください。
年間60本のくじの販売を目指す「カワセルくじ」では多種多様な有名IPの販売が決定しており、今後も続々と有名TVアニメ、有名マンガ、有名ゲーム、有名キャラクター、有名アーティスト、有名タレントなど「カワセルくじ」でしか買う事が出来ないオンラインくじが「販売期間限定」で新登場予定です。「LINEコンテンツ（LINEスタンプ・LINE着せかえ・LINE絵文字）」と「キャリアきせかえ」を中心とするデザインコンテンツ領域で国内TOPクラスの販売実績を誇る株式会社インクルーズがプロデュースするすべてがMADE IN JAPANの【高品質】で、決済完了後一週間弱で手元に届く【短納期】のオンラインくじ「カワセルくじ」の今後の展開をご期待ください。
■カワセルくじ「想定外のスウィートマリッジ 限定復刻 第2弾」
一回：726円 (税抜) / 799円 (税込)
S賞：アクリルブロック(正方形)：全1種
A賞：ハンカチタオル：全4種
B賞：ミニアクリルドミノ：全6種
C賞：アクリルキーホルダー(パズル型)：全6種
D賞：ホワイトカード：全6種
【販売期間】2026/3/6(金) 12:00 ～ 2026/6/5(金) 11:59
【購入URL】hhttps://otomebu.bltl.jp/content_data.php?cp=73
■佐倉リコ
【X】https://twitter.com/ricosakura000
【書籍情報】
想定外のスウィートマリッジ
https://over-lap.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=LQT0089&vid=&cat=LQT&swrd=
(C)Rico Sakura/OVERLAP
■「カワセル」とは？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343370/images/bodyimage3】
株式会社インクルーズが企画・運営する「カワセル」でしか買えない限定グッズがいっぱいのD2C型リアルグッズECサイト。日本国内最高峰のオンデマンドプリント設備を導入し、全商品がMADE IN JAPANなので、全てが【高品質】で、圧倒的な【短納期】。リアルグッズ化が可能な商品ラインナップ数も60種類以上と非常に幅広く、限定企画として、購入者が好きな文字入れが出来るグッズや所有欲をくすぐる販売数が限られたシリアルナンバリング付きグッズも販売されます。【年間60本以上】のオンラインくじ販売数を目指す「カワセルくじ」も大好評です。
■「カワセル」
URL：https://kawaseru.com/
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 高田 光瑠
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
プレスリリース詳細へ