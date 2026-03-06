ナレフルチャット、Google『Nano Banana 2』『Gemini 3.1 Flash-Lite』とOpenAI『GPT-5.3-Codex』を追加
AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）が提供する法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」は、2026年3月5日(木)、Googleの最新画像生成モデル「Nano Banana 2」と高速かつ軽量なテキスト生成モデル「Gemini 3.1 Flash-Lite」、OpenAIのコーディング特化モデル「GPT-5.3-Codex」を追加いたしました。本モデルの追加により、画像制作から開発業務、ちょっとした細かいタスクまでの幅広い業務の高速化を実現します。
◆「ナレフルチャット」製品サイト
https://www.knowleful.ai/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343397/images/bodyimage1】
■新機能の詳細
(1) Nano Banana 2（Google最新画像生成モデル）
Googleの最新画像生成モデル「Nano Banana 2」は、高速処理とプロフェッショナルな品質を実現しています。
【主な特長】
・3～5倍の高速化：従来と同じ品質を保ちながら生成と編集を大幅に高速化
・複雑な画像も正確に生成：複数のキャラクターやオブジェクトを含む複雑な画像も正確に表現
・スペルミスのない正確なテキスト生成：ポスターやバナーの文字も正確に生成
【活用シーン・効果】
広告画像、SNS投稿、パンフレット制作など、スピードが必要なデザイン業務の時間が大きく短縮されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343397/images/bodyimage2】
＜参考記事＞
Nano Banana 2を徹底レビュー｜Proの品質×Flashの速度
https://www.knowleful.ai/plus/nanobanana2-flash-review/
(2) Gemini 3.1 Flash-Lite（Gemini 3シリーズ最新の高速＆軽量モデル）
Gemini 3シリーズ最新モデル「Gemini 3.1 Flash-Lite」は、圧倒的な速度とコストパフォーマンスを両立することで、大量のシンプルタスクの処理速度向上を実現します。
【主な特長】
・圧倒的な速度：Gemini 2.5 Flashと比較して、応答までの時間が2.5倍高速、出力速度が45%向上
・高いコストパフォーマンス：大規模モデルのコストの数分の一で高性能を提供
(3) GPT-5.3-Codex（コーディング特化エージェント型モデル）
OpenAIの最新モデル「GPT-5.3-Codex」は、複雑なプログラム開発を自動で進めることができます。
【主な特長】
・着手から完成までのタスク遂行：ゲームやアプリをゼロから完成まで自動で構築
・対話による修正進行：途中で進捗確認し、アプローチを修正しながら進行
・少ない処理量での高精度実現：効率的な処理で高いパフォーマンスを発揮
・プログラミングだけでなく幅広い業務に対応：資料作成などのナレッジワークもサポート
【活用シーン・効果】
アプリ開発でのコーディングや、システム構築、テストコード自動生成など様々な範囲で活躍し、開発業務にかかっていた作業時間を大きく削減します。
■ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。すでに1000社以上の企業に導入されています。
＜生成AI関連記事＞
ChatGPTで文字起こしをする方法
https://www.knowleful.ai/plus/chatgpt-transcription-guide/
ChatGPTで営業リスト作成
https://www.knowleful.ai/plus/chatgpt-sales-list-efficiency/
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
◆「ナレフルチャット」製品サイト
https://www.knowleful.ai/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343397/images/bodyimage1】
■新機能の詳細
(1) Nano Banana 2（Google最新画像生成モデル）
Googleの最新画像生成モデル「Nano Banana 2」は、高速処理とプロフェッショナルな品質を実現しています。
【主な特長】
・3～5倍の高速化：従来と同じ品質を保ちながら生成と編集を大幅に高速化
・複雑な画像も正確に生成：複数のキャラクターやオブジェクトを含む複雑な画像も正確に表現
・スペルミスのない正確なテキスト生成：ポスターやバナーの文字も正確に生成
【活用シーン・効果】
広告画像、SNS投稿、パンフレット制作など、スピードが必要なデザイン業務の時間が大きく短縮されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343397/images/bodyimage2】
＜参考記事＞
Nano Banana 2を徹底レビュー｜Proの品質×Flashの速度
https://www.knowleful.ai/plus/nanobanana2-flash-review/
(2) Gemini 3.1 Flash-Lite（Gemini 3シリーズ最新の高速＆軽量モデル）
Gemini 3シリーズ最新モデル「Gemini 3.1 Flash-Lite」は、圧倒的な速度とコストパフォーマンスを両立することで、大量のシンプルタスクの処理速度向上を実現します。
【主な特長】
・圧倒的な速度：Gemini 2.5 Flashと比較して、応答までの時間が2.5倍高速、出力速度が45%向上
・高いコストパフォーマンス：大規模モデルのコストの数分の一で高性能を提供
(3) GPT-5.3-Codex（コーディング特化エージェント型モデル）
OpenAIの最新モデル「GPT-5.3-Codex」は、複雑なプログラム開発を自動で進めることができます。
【主な特長】
・着手から完成までのタスク遂行：ゲームやアプリをゼロから完成まで自動で構築
・対話による修正進行：途中で進捗確認し、アプローチを修正しながら進行
・少ない処理量での高精度実現：効率的な処理で高いパフォーマンスを発揮
・プログラミングだけでなく幅広い業務に対応：資料作成などのナレッジワークもサポート
【活用シーン・効果】
アプリ開発でのコーディングや、システム構築、テストコード自動生成など様々な範囲で活躍し、開発業務にかかっていた作業時間を大きく削減します。
■ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。すでに1000社以上の企業に導入されています。
＜生成AI関連記事＞
ChatGPTで文字起こしをする方法
https://www.knowleful.ai/plus/chatgpt-transcription-guide/
ChatGPTで営業リスト作成
https://www.knowleful.ai/plus/chatgpt-sales-list-efficiency/
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
プレスリリース詳細へ