Microchip社、航空宇宙/防衛アクチュエーション システム向けに高集積24チャンネル ミクストシグナルIC LX4580を発表
2026年3月6日[NASDAQ: MCHP] - Microchip Technology Incorporated(日本法人: 東京都港区浜松町、
代表: 櫟晴彦 以下Microchip社)は本日、航空宇宙/防衛アプリケーション向け高信頼性アクチュエーション制御システムを簡素化するために設計された24チャンネル ミクストシグナルIC、LX4580（https://www.microchip.com/en-us/product/LX4580?utm_source=pressrelease&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=lx4580&utm_bu=hrr）を発表しました。LX4580は、同期データ収集、フォルト監視、モータ制御をサポートする高集積なデバイスです。複数のディスクリート部品を置き換える事で、システムのサイズと重量を削減し、複雑さを低減できます。
LX4580はコンパクトな144ピンLQFPパッケージで提供され、MEA (More Electric Aircraft: 航空機装備品の電気化)、誘導防衛システム、ドローン、発射プラットフォーム等のアプリケーション向けに開発されました。LX4580は、圧力センシング、温度計測、PWMモータ駆動出力、電流センシング、ホール効果センサ入力、デュアルLVDT/レゾルバ インターフェイス、デュアル高速SAR ADCを内蔵しています。このような高い集積度により、複数デバイス構成のアーキテクチャと比較して、広範なセンサカバレッジ、正確なタイミング アラインメント、信頼性の向上を実現できます。
Microchip社high-reliability and RF business unit取締役のRonan Dillionは次のように述べています。「LX4580は、卓越した機能が1つのデバイスに内蔵されているため、お客様はこれまで複数のICを必要としていた設計を簡素化できます。Microchip社は、システムの複雑さを低減し、堅牢な評価ツールを提供する事で、開発期間の短縮を支援すると共に、次世代の信頼性の高いアクチュエーション システムの開発を容易にします」
本デバイスの冗長アーキテクチャは、耐障害性と決定論的な性能が要求されるミッション クリティカルな環境向けに設計されています。LX4580は、従来MCUやADC、DAC、ドライバIC、レギュレータ等に分散していた機能を1つのチップに統合し、基板面積と配線の複雑さを低減します。これにより、厳しい安全性および認証要件を満たしながらシステム全体の重量を最小化するというメーカーの目標をサポートします。
お客様の開発期間を短縮するため、Microchip社のMCUと組み合わせた使用例を示すアプリケーション資料を提供しています。これらの資料は、スタンドアロン評価またはお客様の制御アーキテクチャへの迅速な統合を可能にし、設計の初期段階を簡素化し、チームが規制関連の文書要件に効率的に対応するのに役立ちます。
LX4580とサポート資料の詳細は、製品のウェブページ（https://www.microchip.com/en-us/product/LX4580?utm_source=pressrelease&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=lx4580&utm_bu=hrr）を参照してください。
開発ツール
LX4580-EVB評価用ボードとユーザーガイド（https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MSLD/ProductDocuments/UserGuides/LX4580-EVB-Evaluation-Board-User-Guide.pdf）は、お客様がシステム開発を簡素化し、ICの機能を評価するのに役立ちます。EVBにはブレークアウト モジュールが付属しており、両方のSPIバスとIC内の機能にアクセスして、個々のシステム性能を評価できます。
Microchip社のSAMV71 MCUとLX4580を使用したリニア アクチュエータ制御システムを実証するための追加のユーザーガイド（https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MSLD/ProductDocuments/UserGuides/LX4580-with-SAMV71-MCU-Demo-User-Guide.pdf）も利用可能です。MCUがモータ制御ループを実行してモータ制御信号を生成し、LX4580が主要なセンサを管理します。
