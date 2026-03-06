「ROOF」の原点は祖父との時間――コンパクトで手軽な都市型コンポストの新商品開発に込めた想い

株式会社SOYMIL

株式会社SOYMIL（ソイミル）は、2026年3月10日（火）正午より応援購入サイトのMakuakeにおいてば、バージョンアップしたROOF（ルーフ）コンポストセットの先行予約販売を実施します。











ROOFコンポストの先行予約販売は、こちら





ROOFコンポストは、微生物の発酵力により生ごみを発酵・分解して「土」に変化させるアイテムです。使い方はシンプル、生ごみを「入れる」「まぜる」「ふたをする」だけ。約1か月半で、家庭から出てくる生ごみが微生物の力で分解され、ベランダで使えるプランターに活用できる栄養満点の土になります。





今回の商品リニューアルでは、ココヤシ殻（ココピート）を」中心に独自の配合によって開発した新しい基材をお届けします。マンションや住宅街で、より手軽で、楽しく、使いやすくなるよう開発を進めてきました。





創業者の佐藤がROOF誕生ストーリーを振り返りながら、ブランドに込めた思いと「ROOF」の未来をお伝えします。















リニューアルしたポイントはこちらで確認

「人・文化・自然」を繋ぐROOFの誕生

私は、2021年3月にSOYMIL（ソイミル）を創業しました。2023年3月に、訪問先の秋田県大仙市で、茎や根を堆肥化する循環型農業の話を聞いたことがROOFの始まりでした。朽ちた植物が土へ還り、次の命へと紡がれる営みに心を打たれたときに、何らかの形で自分の生業と関わっていくだろうという予感がありました。















その一か月後、鹿児島で祖父の畑仕事を手伝う中で、土や植物が人と人をつなぐ存在であることを実感しました。この経験から、土を通して「人・文化・自然」をつなぐROOF構想が芽生え、行動に移しました。島本微生物工業株式会社さんとの出会いと実証実験を経て、都市でも手軽に楽しめる家庭用コンポストとしてROOFは誕生しました。















2024年2月にMakuakeで実施したROOFコンポスト先行販売

突然聞いた「畑じまい」の喪失感

ROOF誕生の原点でもある、鹿児島の祖父（当時92歳）の畑。祖父は半世紀近くかけて土を育て、季節ごとに野菜を栽培し、近所の人たちと分け合ってきました。しかし、その祖父が「畑じまい」をした話を母から聞きました。











ひ孫との初対面時に祖父母と取った写真





高齢になり、体力的に続けることが難しくなったのです。あの肥沃な土の感触、植物が育つ喜び、祖父の誇らしげな顔。それらすべてが失われていくことが、とても悲しく、残念でした。2年前に鹿児島へ訪れた際に雑草取りや枝打ちを一日中やっていたので、それは仕方のないことだと、頭では分かっていました。















「この土を、土と触れる体験を、何とか紡いでいけないだろうか」という想いが、強く心に残りました。畑から遠ざかっても、縁側のプランターで土とつながり続ける。それが今回のROOFコンポストのサービス進化の原点です。







「土」をもっと、手軽に

ROOFが誕生してから2年間での出会いや人との繋がりも進化のきっかけになっています。弊社の拠点がある東京都内だけでなく、福島県、神奈川県、滋賀県、大阪府でポップアップイベントや紹介イベントを開催させていただく機会を頂きました。





子どもと一緒に土を混ぜる親御さん、コーヒー粕の活用を実践する一人暮らしの方、マンションでベランダで野菜を育てるご夫婦。世代や地域を超えて、多くの人と「土に触れる」ことの価値を共有していると実感できました。















また、国境を越えて、香港でもROOFの価値観を共有する仲間とも出会うことができました。この広がりは、私にとって大きな自信になりました。





コンポストは、生ごみを発酵の力で有機堆肥に変化させる営みを指しています。ごみ減量に期待されている一方で、都市での生活において、堆肥を使う「土」と触れる生活は理想でありつつも、臭いや虫に加えて、場所が限られていることが課題です。





私はこの課題と向き合い、コンポストに関心を持つ方々にとっての手軽さを重視し、「土」と触れる体験をもっと手軽で身近で実用的なものにしていくべきだと考えました。















ROOFコンポストが生まれて今に至るまでの約2年間で気づいたことがあります。コンポストは、生ごみを土に還すアイテムにとどまらず、もっと深い意味を持つということです。」





畑や土の存在から遠い都市で生まれた自分の息子（現在1歳）にとっても、土と触れることで養われる感性と人との繋がりを大切にしてほしいと願っています。



















新しいコンポスト基材の特徴

ROOFでは、これまで取り扱っていた「杉チップのコンポスト基材」をバージョンアップした新しい発酵基材を先行予約販売します。





１．これまで以上に防虫や防臭効果を高めることを意識した発酵用基材

２．発酵完了後そのまま土として使用できるので、黒土や肥料の購入不要

３．栽培後は再利用も可燃ごみとしての処分も可能。





土壌研究家の専門知識と、都市生活者の実用性を両立させた基材をお届けします。





コンポストを使い続けている方も、かつてコンポストをしていた方も、マンションや住宅街で使用しやすいような素材をお届けします。

























「土」から平和の礎を広げていく

皆さま、ここまで読んでくださり、ありがとうございます。ROOFを運営する株式会社SOYMIL代表の佐藤航平です。私は、青森県むつ市生まれ、神奈川県横浜市育ちです。早稲田大学政治経済学部卒業後、新卒で三井住友銀行に入行。法人部門や海外関連部門で3年ほど勤め、ベンチャー企業の海外拠点立ち上げ業務に従事した後に創業しました。















社名の由来でもあるSOYMILをサービスとして立ち上げ、運営している中で、「21世紀における世界平和の実現」というビジョンを練り上げ、今に至っています。





社会に帰属感を感じること、

心身ともに健康であること、

温かな人間関係があること、





この3点にを意識しながら、「食」の根源となる「土」に関心を寄せて商品開発を進めてきました。





ROOFは、単に「生ごみを減らすコンポスト」「園芸用品」という商品に収まらず、土を通して他者とのコミュニケーションを生み出し、生き方を豊かにするアイテムです。自信をもって皆さまにお届けしていきます。





ROOFコンポストの構想から実現に至るまで多くの方々に支えていただきました。これまで監修いただいた島本微生物工業株式会社の黒木さんをはじめとして、ROOFコンポストを手に取り、多くの声を寄せてくださる皆さまの存在がROOFを支え、第2弾へと推してくださった原動力です。嬉しい気持ちと感謝の気持ちでいっぱいです。





新しいROOFコンポストを通じて、感動体験を日本中に、世界中に広げて参ります。





どうぞよろしくお願いいたします。













先行予約販売期間

2026年3月10日（火）正午 ～ 2026年4月29日（水）22:00





URL

https://www.makuake.com/project/roof-compost2/





【概要】

ROOF（ルーフ）

