タスク管理×モンスターがさらに進化！「やることモチメイト ～スケジュールもタスクもメイトと管理～」Ver.2.0.0で大型アップデート
Online IT Service(運営：リンク株式会社)は、iOS/Android向けアプリ「やることモチメイト ～スケジュールもタスクもメイトと管理～」において、Ver.2.0.0となる大型アップデートを2026年3月3日(火)より配信開始いたしました。
タスク管理アプリ「やることモチメイト ～スケジュールもタスクもメイトと管理～」
◆Ver.2.0.0主なアップデート内容
●新機能
・新規スキンと着せ替えアイテム合わせて8点を追加
・実装延期となっていたSFなマットをショップに追加
・タスク画面とカレンダー画面のみ、縦画面表示への切り替えを実装
・タスク画面でタスクの新規登録時に、添付ファイルの入れ替えが可能になるよう変更
・タスクの保存期間が3カ月から6カ月間に変更
・タスクの通知機能を実装
・フレンドリストに表示されるアイコンを選択
・その他、UIを一部リニューアル
新スキン＆着せ替えアイテムが登場！
縦画面への切り替え機能を追加！
●不具合修正
・ユーザーTODO権限が全体公開の場合であっても、フレンドにのみ公開の状況となっていた点を修正
・その他軽微な修正
◆「やることモチメイト ～スケジュールもタスクもメイトと管理～」とは
モチメイト(モンスター)と一緒にタスク管理ができるアプリです。
カレンダーからカテゴリータグや重要度を設定して、効率的にスケジュール管理/タスク管理をすることができます。ブルーダイヤを使用することでタスクにファイルを添付することも可能です。
また、タスク管理をしながらモチメイトの着せ替えや、お部屋の模様替え等のカスタマイズ機能や友達とタスクを共有することができます。
ぜひこの機会に、公式アプリをチェックしてみてください！皆さまのご利用をお待ちしています。
【アプリ概要】
アプリ名 ：やることモチメイト ～スケジュールもタスクもメイトと管理～
ジャンル ：タスク管理アプリ
価格 ：無料(一部有料アイテムあり)
配信開始日：2026年3月3日(火)
対応OS ：iOS/Android
公式サイトURL：
https://sites.google.com/online-it-service.net/home/Steady-IT-Study-App/%E3%82%84%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%83%A2%E3%83%81%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%88
配信URL：
【App Store】
https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%84%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%83%A2%E3%83%81%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%88-%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%82%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%82%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%88%E3%81%A8%E7%AE%A1%E7%90%86/id6751561486
【Google Play】
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.linkcoltd.motimate