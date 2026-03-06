「ニッポンの百貨をおもしろく。」をコンセプトに、日本全国のこだわりの食品や雑貨を発掘・再編集して販売する株式会社日本百貨店(本社：東京都港区、代表取締役社長：浮ケ谷 祥)は、江田島市商工会(会長：平田 圭司)との地域振興プロジェクトとして、江田島産の天然真鯛を贅沢に使用した新商品を、2026年3月8日(日)より日本百貨店の一部店舗および、えだじまーれ(江田島市内地域産品直売所)にて販売開始いたします。





江田島 天然真鯛の炙り胡麻漬け～黄金鯛出汁付き～





本プロジェクトは、瀬戸内海に囲まれた江田島市が持つ豊かな地域資源を、日本百貨店が培ってきた商品開発力とマーケティングの視点で「再編集」し、全国へ届ける取り組みです。 江田島市商工会や江田島市観光協会、地元事業者である株式会社七宝丸とも連携し、生産者のこだわりが詰まった素材の魅力を最大限に引き出すべく、商品の磨き上げを行ってまいりました。





今回は、栄養豊富な海域で育った「天然真鯛」を主役に、現代の食卓で手軽に楽しめる、ちょっと贅沢な「島の味」を形にしました。今後は、江田島市のふるさと納税返礼品としての展開も予定しており、販路を広げることでさらなる地域の魅力発信に寄与してまいります。





＜商品概要＞

商品名 ：江田島 天然真鯛の炙り胡麻漬け～黄金鯛出汁付き～

製造 ： 株式会社七宝丸

販売価格：1,188円(税込)

発売日 ：2026年3月8日(日)

販売場所：日本百貨店にほんばし總本店、日本百貨店しょくひんかん

えたじまーれ(江田島市内地域産品直売所)









■連携体制について

本事業は、江田島市による地域産品の販路拡大・ブランディング支援の一環として、以下の体制で実施されています。





【株式会社日本百貨店】： 商品開発のアドバイス、マーケティング、自社店舗での販売・PR

【株式会社七宝丸】 ： 商品の開発・製造

【江田島市商工会・江田島市観光協会】： 地域資源の提供、事業者連携、テストマーケティング協力









■江田島市商工会について

江田島市内における商工業の総合的な改善発達を図るとともに、社会一般の福祉の増進に資することを目的として活動する団体です。





所在地：広島県江田島市江田島町小用2-17-1

会長 ：平田 圭司









■株式会社日本百貨店について

「ニッポンの百貨をおもしろく。」をコンセプトに、日本全国47都道府県のこだわりの食品や雑貨を発掘し、直営店舗をはじめ、オンラインショップやポップアップ「出張！日本百貨店」で販売を行う食と雑貨のセレクトショップです。今までにはない新しい切り口でのオリジナル商品開発や、長年の店舗運営で培ったノウハウを活かし、業態を超えたパートナー企業様との新しいお取り組みも積極的に行っています。





【会社概要】

会社名： 株式会社日本百貨店(読み方：にっぽんひゃっかてん)

所在地： 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21F

代表者： 代表取締役社長 浮ケ谷 祥

WEB ： https://corp.nippon-dept.jp





【店舗(直営店)】

●日本百貨店にほんばし總本店(日本橋)

●日本百貨店しょくひんかん(秋葉原)

●日本百貨店あかれんが(神奈川県・横浜)

●日本百貨店おみや(埼玉県・大宮)





【オンラインショップ(一時販売停止中)】

https://www.nippon-dept.jp