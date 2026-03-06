3Dセンサー搭載歩数計「FB-741 ガールズ＆パンツァーモデル」（先行販売する9種）

健康総合企業の株式会社タニタ（東京都板橋区、代表取締役社長・谷田千里）は、アニメ『ガールズ＆パンツァー』とコラボレーションした3D（3軸加速度）センサー搭載歩数計を発売します。同作のテレビシリーズ、劇場版、OVA（オリジナル・ビデオ・アニメ）に登場するキャラクターをデザインした全98種をラインアップし、価格は3520円（税込)。本日よりタニタオンラインショップ（https://shop.tanita.co.jp/）で予約を受け付けます。予約の締め切りは4月3日午後1時で、商品の発送は6月下旬以降を予定しています。また、3月14日と15日に茨城県大洗町で開催される『ガールズ＆パンツァー』シリーズの物販イベント「大洗春まつり 海楽フェスタ2026 ガルパンミニミニホビーショー」会場にて、主人公の「西住みほ」をはじめ、主要キャラクターの「ダージリン」「ケイ」「アンチョビ」「カチューシャ」「西住まほ」「西絹代」「ミカ」「島田愛里寿」をデザインした歩数計9種を数量限定で先行販売します。

『ガールズ＆パンツァー』は、2012年にテレビ放送を開始したオリジナルアニメーション作品で、女子高生たちが廃校の危機を救うべく、戦車を使った武道「戦車道」に邁進する姿が描かれています。女子高生と戦車という意外な組み合わせ、リアルな戦車戦描写や個性豊かなキャラクターなどの魅力から人気を博しました。また、舞台となる茨城県大洗町の風景を劇中で忠実に再現していることでも話題となり、この町並みを体験しようと、多くのファンが現地に足を運び「舞台めぐり」を楽しんでいます。今回のコラボ歩数計は、例年数万人のファンが訪れる「大洗春まつり 海楽フェスタ」の開催に合わせて商品化。ファンの皆さんにいち早く商品を手に取ってほしいと考え、イベント会場で先行販売します。

発売する歩数計は全98種。主人公の「西住みほ」が所属する大洗女子学園からライバル校まで幅広いキャラクターをラインアップしました。本体は、各学校を表現するカラーをベースにキャラクターと所属する学校、団体の校章やマークをあしらうことで、同じ所属のキャラクターを並べた時に一体感が生まれるように仕上げました。お気に入りのキャラクターと一緒にアニメの舞台となった町並みを散策することで、作品の世界をより身近に感じながら、健康づくりを楽しめるアイテムです。歩数計には3Dセンサーを搭載しており、付属のストラップで首から下げて使えるのはもちろん、バッグやポケットに入れた状態でも歩数を正確にカウントできます。

タニタでは、健康づくりにはからだや行動の変化を「はかる」習慣が大切で、習慣化には「楽しく続けられる」ことが重要だと考えています。このことから、アニメやゲームなどアミューズメント分野のIPとコラボレーションした「はかる」機器の商品化に積極的に取り組んでいます。今後も、それぞれの作品が持つ魅力や世界観をファンの皆さんと共有しながら、タニタの商品・サービスに触れる接点を増やしていき、「はかる」を起点とした健康習慣をサポートしていく考えです。

■商品・仕様

商品名：3Dセンサー搭載歩数計「FB-741 ガールズ＆パンツァーモデル」

寸法・質量：幅約36mm×高さ約73mm×奥行約12mm、約28g（電池含む）

価 格：3520円（税込）

