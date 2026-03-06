この春、淡路島で「自由」を求める戦いが始まる TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベント 3月7日（土）よりTVCM放送開始 ～2026年3月14日（土）～12月13日（日）開催～

