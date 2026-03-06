【日本初】WBC公式ボブルヘッドが日本上陸「THE REMATCH：2026 OHTANI & JUDGE」&「SAMURAI SPIRIT：2026」コレクション発表
― 日本独自仕様・限定2000体の公式コレクターズモデル ―
株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠藤祐一）が運営する日本最大級のエンターテインメント公式グッズストア「PGS」（https://www.pgs.ne.jp）は、2026年開催予定のWORLD BASEBALL CLASSIC（WBC）に向け、日本初登場となるWBC公式ボブルヘッドコレクション2モデルを発表いたしました。
本シリーズは、世界的スター・大谷翔平選手を中心に、WBCという国際舞台を象徴する瞬間を立体化した日本独自仕様・各限定2000体の公式コレクターズモデルです。
WORLD BASEBALL CLASSICをテーマとした公式ボブルヘッドが日本市場向けに展開されるのは今回が初となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343440/images/bodyimage1】
■日本初となるWBC公式ボブルヘッド展開
WORLD BASEBALL CLASSICをテーマとした公式ボブルヘッドが、日本市場向けに展開されるのは今回が初となります。近年、スポーツ公式グッズ市場は世界的に拡大しており、とりわけ大谷翔平選手の活躍を背景に、日本国内でも国際大会関連の記念アイテムへの関心が高まっています。
今回のコレクションは、日本のファンに向けて特別設計された **Japan Exclusive Model（日本独自仕様）** として企画されました。専用バックボードや台座デザインなどを新規制作し、WBCという世界大会の象徴性を表現しています。
■WORLD BASEBALL CLASSIC 2026とは
WORLD BASEBALL CLASSIC（WBC）は、メジャーリーグベースボール（MLB）およびMLB選手会が主催する、世界各国・地域の代表チームが世界一を争う国際野球大会です。2006年に創設され、国・地域の誇りを背負ったスター選手が集結する“野球のワールドカップ”として世界的な注目を集めています。
2023年大会では、日本代表「侍ジャパン」が決勝でアメリカ代表を破り優勝。大谷翔平選手とマイク・トラウト選手による最終対決は世界中で大きな話題となり、WBCは国際スポーツイベントとしての存在感をさらに高めました。
2026年大会は、前回大会の熱狂を受け、連覇を目指す日本代表や日米再戦の可能性など、史上最大規模の関心を集める大会になると期待されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343440/images/bodyimage2】
■WORLD BASEBALL CLASSIC 2026の見どころ
2026年大会は、前回大会の熱狂を受け、史上最大規模の注目を集める大会として期待されています。
●世界最高峰スターの集結
MLBを代表するトッププレーヤーが各国代表として参加し、普段のリーグ戦では見られない夢の対戦カードが実現します。
●日本代表「侍ジャパン」の連覇への挑戦
前回王者・日本代表は連覇を目指し、世界各国の強豪との激闘が予想されます。大谷翔平選手を中心としたチーム編成にも
大きな関心が集まっています。
●日米対決への世界的期待
2023年大会決勝の再戦となる可能性もあり、日本代表とアメリカ代表の対決は大会最大の注目カードとされています。
●国境を越える野球文化の祭典
WBCは単なるスポーツ大会にとどまらず、国家・文化・ファンが一体となるグローバルイベントとして位置づけられています。
■WBC2026と公式コレクターズアイテム
世界的スポーツイベントでは、その瞬間を記録として残す公式記念アイテムの需要が年々高まっています。今回発表された公式ボブルヘッドコレクションは、WBCという国際舞台の象徴的シーンを立体化し、2026年大会を記憶として残すコレクターズアイテムとして企画されました。
株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠藤祐一）が運営する日本最大級のエンターテインメント公式グッズストア「PGS」（https://www.pgs.ne.jp）は、2026年開催予定のWORLD BASEBALL CLASSIC（WBC）に向け、日本初登場となるWBC公式ボブルヘッドコレクション2モデルを発表いたしました。
本シリーズは、世界的スター・大谷翔平選手を中心に、WBCという国際舞台を象徴する瞬間を立体化した日本独自仕様・各限定2000体の公式コレクターズモデルです。
WORLD BASEBALL CLASSICをテーマとした公式ボブルヘッドが日本市場向けに展開されるのは今回が初となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343440/images/bodyimage1】
■日本初となるWBC公式ボブルヘッド展開
WORLD BASEBALL CLASSICをテーマとした公式ボブルヘッドが、日本市場向けに展開されるのは今回が初となります。近年、スポーツ公式グッズ市場は世界的に拡大しており、とりわけ大谷翔平選手の活躍を背景に、日本国内でも国際大会関連の記念アイテムへの関心が高まっています。
今回のコレクションは、日本のファンに向けて特別設計された **Japan Exclusive Model（日本独自仕様）** として企画されました。専用バックボードや台座デザインなどを新規制作し、WBCという世界大会の象徴性を表現しています。
■WORLD BASEBALL CLASSIC 2026とは
WORLD BASEBALL CLASSIC（WBC）は、メジャーリーグベースボール（MLB）およびMLB選手会が主催する、世界各国・地域の代表チームが世界一を争う国際野球大会です。2006年に創設され、国・地域の誇りを背負ったスター選手が集結する“野球のワールドカップ”として世界的な注目を集めています。
2023年大会では、日本代表「侍ジャパン」が決勝でアメリカ代表を破り優勝。大谷翔平選手とマイク・トラウト選手による最終対決は世界中で大きな話題となり、WBCは国際スポーツイベントとしての存在感をさらに高めました。
2026年大会は、前回大会の熱狂を受け、連覇を目指す日本代表や日米再戦の可能性など、史上最大規模の関心を集める大会になると期待されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343440/images/bodyimage2】
■WORLD BASEBALL CLASSIC 2026の見どころ
2026年大会は、前回大会の熱狂を受け、史上最大規模の注目を集める大会として期待されています。
●世界最高峰スターの集結
MLBを代表するトッププレーヤーが各国代表として参加し、普段のリーグ戦では見られない夢の対戦カードが実現します。
●日本代表「侍ジャパン」の連覇への挑戦
前回王者・日本代表は連覇を目指し、世界各国の強豪との激闘が予想されます。大谷翔平選手を中心としたチーム編成にも
大きな関心が集まっています。
●日米対決への世界的期待
2023年大会決勝の再戦となる可能性もあり、日本代表とアメリカ代表の対決は大会最大の注目カードとされています。
●国境を越える野球文化の祭典
WBCは単なるスポーツ大会にとどまらず、国家・文化・ファンが一体となるグローバルイベントとして位置づけられています。
■WBC2026と公式コレクターズアイテム
世界的スポーツイベントでは、その瞬間を記録として残す公式記念アイテムの需要が年々高まっています。今回発表された公式ボブルヘッドコレクションは、WBCという国際舞台の象徴的シーンを立体化し、2026年大会を記憶として残すコレクターズアイテムとして企画されました。