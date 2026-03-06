経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、オンラインセミナー『経営者のお困りごと 海外展開で発生する「さまざまな税金」』を開催することになりましたので、お知らせいたします。

人口減少・少子高齢化で国内市場が縮小する現在、中堅、中小企業にとって海外進出は重要な選択肢です。

しかし、海外進出は日本国内のみならず、進出国でも想定外の税務課題が発生します。企業の「ヒト・モノ・カネ」が国境を越えれば、複雑な税務上の経営課題が生じ、その対応には時間とコストを要します。

本セミナーでは、海外進出によって発生する「日本での税務の経営課題」を、実際にあった税務相談事例をもとに分かりやすく解説します。

【開催日】
2026/04/21（火）　13：00～14：30

【講　師】
アタックス税理士法人　税理士
永持　祐司

【受講料】
無料

【対　象】
経営者・経営幹部
※同業者の方はご遠慮ください。

【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。

【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2180






【会社概要】
■会社名　株式会社アタックス
■代表者　代表取締役　林公一
■資本金　３億５，８００万円
■所在地　東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ　https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容　1.税理士法人　2.経営コンサルティング

【お問い合わせ先】
■会社名　株式会社アタックス
■担当者　経営情報室　平野
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/

配信元企業：株式会社アタックス
