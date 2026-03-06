オンラインセミナー『海外展開で発生するさまざまな税金』2026年4月21日（火）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『経営者のお困りごと 海外展開で発生する「さまざまな税金」』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
人口減少・少子高齢化で国内市場が縮小する現在、中堅、中小企業にとって海外進出は重要な選択肢です。
しかし、海外進出は日本国内のみならず、進出国でも想定外の税務課題が発生します。企業の「ヒト・モノ・カネ」が国境を越えれば、複雑な税務上の経営課題が生じ、その対応には時間とコストを要します。
本セミナーでは、海外進出によって発生する「日本での税務の経営課題」を、実際にあった税務相談事例をもとに分かりやすく解説します。
【開催日】
2026/04/21（火） 13：00～14：30
【講 師】
アタックス税理士法人 税理士
永持 祐司
【受講料】
無料
【対 象】
経営者・経営幹部
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2180
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
