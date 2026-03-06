㈱¥á¥È¥¹¤Î²ÈÄíÍÑ¥µ¥¦¥Ê¡Ö¥á¥È¥¹¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê¡×¤¬½»Âð¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBESS¡×¤ÎÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¤Ë¥ª¥×¥·¥ç¥óºÎÍÑ
¡¡¡Ö¿Í¤Î¿´¤ÈÂÎ¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë²¹Íá¡¦¥µ¥¦¥Ê¡¢ÃÈÏ§¡¦¿Å¥¹¥Èー¥Ö¡¢Ê¡»ã»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥È¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è/ÂåÉ½¡§µÈ±Ê¾»°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë²ÈÄíÍÑ¥µ¥¦¥Ê¡Ö¥á¥È¥¹¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê¡×¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥ë¥·ー¥³¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ôè¾¾ÌÚ¹¯À²¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë½»Âð¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBESS¡×¤ÎÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¤Ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥È¥¹¤Ï¡Ö¾ï¤Ë¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¹Í¤¨¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥â¥Î¤ÎÄó¶¡¤È¹¹¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇBESS¤Î²È¤Ë²Ð¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿Å¥¹¥Èー¥Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£BESS¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤¢¤ë²Ð¤ÈÌÚ¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¡¢½»¤Þ¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¿Í¡×¤Î¡Ö¿´¡×¤È¡ÖÂÎ¡×¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¥µ¥¦¥Ê¤òÄó°Æ¤·ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥á¥È¥¹¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥á¥È¥¹¤Ï¡¢1964Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÁª¼êÂ¼¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤¬ºî¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢³¤³°¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¤¤¤ÁÁá¤¯¥µ¥¦¥Ê¤Î»Ü¹©¡¦ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÜÀß/¾¦¶ÈÍÑ¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥µ¥¦¥Ê¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¶Å½Ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«Âð¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¥á¥È¥¹¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê¥·¥êー¥º¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥á¥È¥¹¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê¤Ï¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ê¥µ¥¦¥Ê¼¼¤È¥µ¥¦¥Ê¥Òー¥¿ー¡Ë¤Ç¤ÎPSE¤ò¼èÆÀ¡¢ÅÅµ¤ÍÑÉÊ°ÂÁ´Ë¡ ÆÃÄêÅÅµ¤ÍÑÉÊ¤Î°ÂÁ´´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥µ¥¦¥Ê¥Òー¥¿ー¤ÎÀÚ¤êËº¤ìËÉ»ß¥¿¥¤¥Þーµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Ëü¤¬°ì¤Î¹â²¹°Û¾ï»þ¤Ë¤ÏÅÅ¸»OFFµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´À¤òÃ´ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤Ë¤âÄ¹¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢À¶ÁÝ¤·¤ä¤¹¤¤¾²ºà¤ò»ÈÍÑ¡¢¥µ¥¦¥Ê»ÈÍÑ¸å¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ä¾²¤Ê¤É¤Î¿åÊ¬¤ò¿¡¤¤È¤ë¤À¤±¤ÇÄ¹»ý¤Á¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¶î¤±ÉÕ¤±²ÄÇ½¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÉôÌç¤¬¥µ¥Ýー¥ÈÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥È¥¹¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜºÇ¾®½ÐÎÏ¤Î¥µ¥¦¥Ê¥Òー¥¿ー¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¾Ê¥¨¥Í¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤ªºâÉÛ»ö¾ð¤Ë¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
CLIMA¡Ê¥¯¥ê¥Þ¡Ë
¡¡¥¯¥ê¥Þ¤ÎÌ¾¾Î¤Ïµ¤¸õ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë±Ñ¸ì¡Öclimate¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥¦¥Ê¥Òー¥¿ー¤Ë¤è¤ë²÷Å¬¤Ê²¹ÅÙ¡¢¥µ¥¦¥Ê¥¹¥Èー¥ó¤Ø¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥í¥¦¥ê¥å¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Çµ¤¸õ¤òÁà¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÎÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¹¥¤ß¤Î¥µ¥¦¥Ê¶õ´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤³¤ì¤¬¥¯¥ê¥Þ¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤¹¡£
Mollis¡Ê¥â¥ê¥¹¡Ë
¡¡¥â¥ê¥¹¥µ¥¦¥Ê¤Ï¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥é¥Æ¥ó¸ì¡Ömollis¡×¤«¤éÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥Ê¥Òー¥¿ー¤¬¥Ù¥ó¥Á²¼¤Ë³ÊÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¹¡¹¤·¤¿°ÂÁ´¤Ê¼¼Æâ¤Ç¤ª»ÒÍÍ¤â°Â¿´¤·¤Æ¥µ¥¦¥ÊÆþÍá¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÇØ¤â¤¿¤ì¤ÎÀìÍÑ¥Ï¥Ã¥Á¤«¤é¥í¥¦¥ê¥å¤¹¤ë¤È¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¾øµ¤¤¬¤Õ¤ê¤½¤½¤®¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¶õ´Ö¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
BESS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡È¡Ö½»¤à¡×¤è¤ê¡Ö³Ú¤·¤à¡×¡É¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢Êë¤é¤·¤ò¤È¤³¤È¤ó¡Ö³Ú¤·¤à¡×Ê¸²½¤òÆüËÜ¤Ë¹¤²¤ë½»Âð¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥í¥°¥Ï¥¦¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á 6 ¥·¥êー¥º¤Î¸ÄÀÅª¤ÊÌÚ¤Î²È¤Ç¡¢³°¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¼«Á³¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊë¤é¤·¤òÄó¾§¡£Á´¹ñ¤ËÃ±ÆÈÅ¸¼¨¾ì¡ÖLOGWAY¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢ÈóÆü¾ï¤òÆü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿Êë¤é¤·¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¾ì¤ÎÄó¶¡¤È¤È¤â¤Ë¡¢Êë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤àÊ¸²½ÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§BESS 03-3462-7000¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡¡BESS¤Î²È ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.bess.jp/
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥ë¥·ー¥³¥¢ ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.rccore.co.jp
¥á¥È¥¹¤Î²¹Íá¡¦¥µ¥¦¥Ê»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡1964Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÁª¼êÂ¼¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤¬ºî¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢³¤³°¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¤¤¤ÁÁá¤¯¥µ¥¦¥Ê¤Î»Ü¹©¡¦ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀßÈ÷¿ÇÃÇ¡¢ÀßÈ÷Àß·×¡¢»Ü¹©¤«¤é¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤éSDGs¤ä´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë¤âÃåÌÜ¤·¡Ö°á¡¦¿©¡¦½»¡×¤ÎÃæ¤Î¡Ö½»¡×¤Ë´Ø¤ï¤ë¥×¥í¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê²¹Íá»ö¶ÈÁ´ÈÌ¤ÎÄó°Æ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥È¥¹¤Ï²¹Íá¡¦¥µ¥¦¥Ê»ö¶È¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¿Å¥¹¥Èー¥Ö¤ä¥¬¥¹¥ª¥Ö¥¸¥§¡¢ÆÃÃíÃÈÏ§¤Ê¤É¤ò¼è¤ê°·¤¦ÃÈÏ§¡¦¿Å¥¹¥Èー¥Ö»ö¶È¤È¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²ð¸îÍáÁå¤Ê¤É¤ò¼è¤ê°·¤¦Ê¡»ã»ö¶È¤Î3»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£