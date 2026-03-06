Z世代に大人気！ SNSフォロワー数約35万人の『ポメラニアンもち』が全国5か所のヴィレッジヴァンガードでPOPUPショップ開催！
エイノバ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安倍義人）がエージェント契約している人気クリエイター「mal」が描くキャラクター『ポメラニアンもち』が、2026年3月6日（金）より全国5か所のヴィレッジヴァンガードでPOPUPショップを開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343360/images/bodyimage1】
今回のPOPUP用に特別に描き下ろしたイラストのオリジナルグッズも多数用意しております！
また、好評のぬいぐるみも今回新作が登場します！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343360/images/bodyimage2】
▼開催日程
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343360/images/bodyimage3】
■「ポメラニアンもち」について
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343360/images/bodyimage4】
犬とおもちと人のあいだのいきもの。コラボカフェやPOPUP、個展を開催するなど多数開催！プライズ化、カプセルトイ化の実績あり！
▼X
https://x.com/PomeranianMochi
▼Instagram
https://www.instagram.com/pomeranianmochi_official/
■エイノバ(Anova,Inc.)について
エイノバ株式会社はTwitterやInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
エイノバ株式会社： https://anova.co.jp/
エイノバ公式キャラクターグッズECショップ： https://anovachara.com/
《本件に関するお問い合わせ先》
エイノバ株式会社 澤田
電話番号：03-5210-5816
Email：contact@anova.co.jp
配信元企業：エイノバ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343360/images/bodyimage1】
今回のPOPUP用に特別に描き下ろしたイラストのオリジナルグッズも多数用意しております！
また、好評のぬいぐるみも今回新作が登場します！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343360/images/bodyimage2】
▼開催日程
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343360/images/bodyimage3】
■「ポメラニアンもち」について
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343360/images/bodyimage4】
犬とおもちと人のあいだのいきもの。コラボカフェやPOPUP、個展を開催するなど多数開催！プライズ化、カプセルトイ化の実績あり！
▼X
https://x.com/PomeranianMochi
https://www.instagram.com/pomeranianmochi_official/
■エイノバ(Anova,Inc.)について
エイノバ株式会社はTwitterやInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
エイノバ株式会社： https://anova.co.jp/
エイノバ公式キャラクターグッズECショップ： https://anovachara.com/
《本件に関するお問い合わせ先》
エイノバ株式会社 澤田
電話番号：03-5210-5816
Email：contact@anova.co.jp
配信元企業：エイノバ株式会社
プレスリリース詳細へ