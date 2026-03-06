顔検索機能

常盤写真用品株式会社（所在地：愛知県名古屋市）はイベント事業者、撮影事業者向けオンライン写真・データ販売システム『Digital Photo Base』をリリースしました。

 


 

本サービスはイベント等で撮影した写真をオンラインでダウンロード、もしくはプリント販売が可能。コンサート、スポーツイベント、学校写真、観光施設等の各種イベントでの販売にも幅広くご活用いただけます。

 

 ▞事業者の方々の売り上げに繋がる便利な機能▚

 

　◆ロゴ・テキスト機能

　　写真内にオリジナルロゴやテキストを付けて販売可能な機能


　◆顔検索機能

　　ユーザー様が写真を探しやすくなり、売り上げアップ！


これらの機能は全て無料で、追加料金の発生もございません。

 

【その他機能やメリット】

　◆初期費用や導入費用、月額費用が無料

　◆各種決済代行(クレジットカード・PayPay・コンビニ決済)が利用可能

　◆DVDやアルバム等の物販にも対応可能

　◆従量・単発プランの選択と複合でのご契約が可能

　◆写真は事前リサイズ不要で、簡単アップロード

 

導入をご検討の方は、下記フォームよりご連絡いただけますと

担当者より折り返しご連絡いたします。

https://www.digitalphotobase.com/introductions/inquiry

 

詳細は下記URLをご覧ください。

https://www.digitalphotobase.com/introductions

 