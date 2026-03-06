公益財団法人 岡本太郎記念現代芸術振興財団(理事長：平野 暁臣)は、2026年3月30日より、特定非営利活動法人 明日の神話保全継承機構(理事長：西村 友伸)とともに、東京・渋谷駅の連絡通路に設置されている岡本太郎の大壁画『明日の神話』の第3期大規模改修を開始します。





全14枚のうち、壁画左側部分の6枚(右側から9～14枚目)の亀裂・剥落・変色などを修復し、一昨年よりスタートした大規模改修は今回にて完了いたします。

修復作業につきましては、引き続き絵画修復家・吉村 絵美留(よしむら えみいる)氏が行います。





本大規模改修は、一昨年に実施いたしましたクラウドファンディングにてご支援をいただいた“壁守(かべもり)”の皆様をはじめ、多数の関係者様のご協力により、3期にわたり進めることができました。大規模改修完了後も引き続きご支援を賜りたく、何卒よろしくお願い申しあげます。





［左：仮設通路側］ ［右：エスカレーター側］

『明日の神話』修復の様子

汚れと付着物の除去





※写真は過去改修作業時の様子





■『明日の神話』第3期改修プロジェクトの概要

主催 ： 特定非営利活動法人 明日の神話保全継承機構

特別協力： 公益財団法人 岡本太郎記念現代芸術振興財団

後援 ： 渋谷区

作業内容： 汚れと付着物の除去、亀裂・剥落等の補修、保護剤の塗布など

改修期間： 2026年3月30日(月)～5月31日(日)(予定)

※大規模改修に伴う仮設工事は3月上旬着工～6月末解体の予定





■本件に関するお問い合わせ先

特定非営利活動法人 明日の神話保全継承機構 事務局

担当： 津嵜(つざき)、佐藤、平澤

Mail： koho1@asunoshinwa.or.jp





※新規会員について

特定非営利活動法人 明日の神話保全継承機構では、新規会員を随時募集しております

詳細は上記メールアドレスまで問い合わせくださいませ