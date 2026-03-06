進め!!踏み出せ!! 冒険譚特集としてオーバーラップから刊行されているライトノベルとコミックスが各電子ストアにて34冊無料になるキャンペーンを3月6日(金)～3月15日(日)まで実施いたします。対象作品としては『現代ダンジョンライフの続きは異世界オープンワールドで！』（漫画：田中清久、原作：しば犬部隊、原作イラスト：ひろせ）をはじめ、人気作品がラインナップ！そのほか対象作品ついては下記リンクからチェック！

https://blog.over-lap.co.jp/boukentan/

＜フェア対象期間＞2026年3月6日(金)～2026年3月15日(日)

＜フェア対象電子ストア＞

https://www.cmoa.jp/https://sokuyomi.jp/https://piccoma.com/web/https://bookpass.auone.jp/https://booklive.jp/https://sp.handycomic.jp/https://mechacomi.jp/https://www.mangazenkan.com/https://manga-bang.com/https://www.mangabox.me/https://dokusho-ojikan.jp/https://bookwalker.jp/https://galapagosstore.com/https://www.comipo.app/https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/book/CF/tphttps://dbook.docomo.ne.jp/https://book.dmm.com/https://play.google.com/store/books?hl=jahttps://honto.jp/https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/storefronthttps://manga.line.me/https://comic.pixiv.net/https://ebookstore.sony.jp/https://video.unext.jp/https://www.yodobashi.com/category/151007/

※一部書店様においては、配信状況の関係上対象作品全てが配信されている訳ではございませんので予め御了承ください。※配信状況に関して、弊社へのお問い合わせはお控え頂ければと思います。