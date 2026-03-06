不動産活用事業をはじめ多角的に事業を展開するワイムシェアリング株式会社（東京都新宿区／代表取締役社長 佐藤直史）は、首都圏近郊で展開する完全個室型シミュレーションゴルフブランド「GOLF NEXT 24」の新店舗「GOLF NEXT 24 ユーカリが丘店」を2026年3月9日に千葉県佐倉市ユーカリが丘にオープンいたします。千葉県エリアでは初出店となります。オープンを記念し、先着50名様限定の入会特典キャンペーンを実施いたします。

ユーカリが丘は、京成本線「ユーカリが丘駅」を中心に開発が進められてきた計画型ニュータウンです。住宅・商業施設・医療機関・教育施設がバランスよく整備され、子育て世帯からシニア層まで幅広い世代が暮らす持続的成長を続けるエリアとして知られています。また、都心へのアクセス利便性を備えながら、落ち着いた住環境を有することから、生活の質（QOL）を重視する層の定住が進んでいます。本施設は、この地域特性に着目し、日常生活の中で継続的にスポーツに取り組める環境づくりを目的として出店いたしました。

■ 花粉・天候に左右されない練習環境の提供

近年、健康志向の高まりを背景にゴルフ市場は堅調に推移しています。一方で、天候や季節要因によるプレー制限、とりわけ春季の花粉飛散は屋外活動の大きな障壁となっています。「GOLF NEXT 24」は全室完全個室型を採用し、各室に空気清浄機を設置。外的要因に左右されない安定した室内環境を整備し、年間を通じて快適な練習機会を提供します。個室設計により、初心者や女性利用者も周囲を気にすることなく利用可能。地域住民の健康維持・技術向上・余暇充実に貢献します。

■店舗の特徴・サービス内容

1．最新鋭シミュレーターを導入高性能センサーにより、弾道・スピン量・ヘッドスピードなどを正確に計測。国内外の有名コースのラウンド体験も可能です。2．完全個室型空間周囲を気にせず、集中して練習できるプライベート空間を完備。初心者の方や女性の方も安心してご利用いただけます。3．24時間利用可能（※会員制）仕事前後や早朝・深夜など、ライフスタイルに合わせた利用が可能です。4．マンツーマンレッスンこれからゴルフを始める方やスコアアップを目指す方まで、個別指導で着実な上達をサポートします。

■ 個室だからこそ実現できる集中環境

個室というプライベート空間は、他の利用者に左右されることなく、自分の課題と向き合える最適な環境です。リアルに再現されたコース体験と詳細なデータ分析により、戦略的かつ効率的なトレーニングが可能。花粉や天候など外的要因のストレスから解放され、質の高い練習時間を確保できます。

■オープン記念キャンペーン

キャンペーン：先着50名様！入会特典

①入会金11,000円→0円②3月・4月の月額利用料(オールタイムプランの場合最大)28,742円→0円③通常3,300円のマンツーマンレッスンチケット1枚進呈

■ 無料見学会（予約制）

3月6日（金）～8日（日）3月14日（土）・15日（日）3月20日（祝）～22日（日）3月28日（土）・29日（日）

■GOLF NEXT24ユーカリが丘店 店舗概要

https://reserva.be/golfnext24https://golfnext24.hacomono.jp/register/

住所：千葉県佐倉市西ユーカリが丘1-2-13(ローソン隣)営業時間：24時間部屋数：4部屋左打席：有駐車場：有

■会社概要

社名 ：ワイムシェアリング株式会社 代表取締役社長：佐藤 直史 所在地 ： 東京都新宿区高田馬場１－２９ー９ TDビル6階 事業内容 ：不動産賃貸、自家用車運行管理、洗車事業、シェアハウス、シェアオフィス、貸会議室、インドアゴルフ施設の企画・管理・運営、テレワークブース販売・運営 HP： https://waim-group.co.jp/

当社は、1953年に安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）の不動産管理部門として設立されました。創設以来、長年にわたり不動産の管理・運営を通じて培ってきた専門性と実績を基盤に、時代の変化に対応しながら事業領域を拡大してまいりました。2011年には資本関係を解消し、独立企業として新たな体制へ移行。これを契機に、より機動的かつ柔軟な経営体制を確立し、多様化するニーズに応えるサービスの提供に取り組んでおります。今後も、長い歴史の中で築いてきた信頼と実績を大切にしながら、「人と社会に役立つ会社」としてさらなる価値創造に努めてまいります。