昭和女子大学（学長 金尾朗：東京都世田谷区）女性文化研究所は、第３回ジェンダーフォーラムを３月26日（木）に開催します (参加費無料)。 本シンポジウムでは、美術史やファッションにおける女性像・男性像、スポーツ界における身体評価やリーダーシップ、そして美容医療が日常化する現代社会を題材に、身体とジェンダーの関係を多角的に考えます。「見られる身体」「鍛えられる身体」「管理される身体」をめぐる社会的な期待やジェンダー規範が、私たちの自己理解や可能性にどのような影響を与えてきたのか、課題提起講演やトークセッションを通して明らかにします。

【実施概要】

日 時

2026年3月26日 (木) 15：00～17：00オンライン （Zoom）

内 容

開会挨拶 昭和女子大学 学長 金尾朗オープニングメッセージ昭和女子大学 総長 坂東眞理子「『活躍してほしい』と言われる時代に、私たちは何を背負っているのか」■ フォーラム コーディネーター 女性文化研究所 副所長 北本佳子１. 課題提起講演①「かわいいは誰のものか？ ロリータファッションと＜見られる身体＞の政治学」環境デザイン学部 環境デザイン学科 専任講師 菊田琢也②「＜身体(ボディ)イメージ＞：女子学生の体格願望・スポーツにおける健康な身体」食健康科学部 健康デザイン学科 教授 白川哉子③「＜コントロールされる身体＞：化粧の歴史・美容医療を巡って」人間社会学部 現代教養学科 教授 木村美也子２. トークセッションテーマ：「身体は誰のものか？」在学生からの質問・意見発表 / 研究者・実務家の視点から人間文化学部 歴史文化学科 准教授 野口朋隆現代ビジネス研究所 特命研究員 稲沢裕子副学長 / 食健康科学部 健康デザイン学科 教授 小川睦美３. 質疑応答(参加者からのチャットでの質問も可)４. クロージング / 全体総括昭和女子大学 総長 坂東眞理子閉会挨拶女性文化研究所 所長 武川恵子 (総合司会)

申し込み

下記URLもしくはQRコードからお申し込みください。※ 締切 ３月24日(火)正午 https://forms.gle/VM5beSuVxxhNDK7A7

定 員

なし

【問い合わせ】

昭和女子大学 女性文化研究所iwc-admi@swu.ac.jp

本件に関する取材のお申し込み先

昭和女子大学企画広報部03-3411-6597 / kouhou@swu.ac.jp

昭和女子大学ホームページhttps://www.swu.ac.jp/