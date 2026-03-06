中国発のラブロマンス時代劇「幻楽森林 ～静寂に響く鈴～ DVD-SET1 (完全生産限定盤)」が、本日2026年3月6日（金）より発売となりました！あわせてレンタルも同日スタートいたします。また、続巻となるDVD-SET2は2026年4月3日（金）に発売が決定しております。本作は、「この結婚は社内秘で」のウェイ・ジャーミン、「如意芳霏～夢紡ぐ恋の道～」のシュー・ジャーチー、「流星花園 2018」のウー・シーザー、「星漢燦爛」のチャン・ユエら、豪華キャスト陣が集結した話題作。自然豊かな舞台と古風な音楽が物語を彩り、幻想的でロマンチックなシーンから緊張感が漂うシリアスな展開まで、幅広い魅力が詰まった見どころ満載のドラマとなっております。ぜひこの機会にお楽しみください。

■商品情報

●幻楽森林 ～静寂に響く鈴～ DVD-SET1 (完全生産限定盤)

仕様：DVD6枚組発売日：2026年3月6日（金）価格：\12,000（税抜）https://www.amazon.co.jp/dp/B0GC5QNKSQ/＜収録内容＞Disc1～Disc6：第1話～第12話（各Disc 2話ずつ収録）＜封入特典＞インスタントフォト風カード2枚＜店舗購入特典＞Amazon（ビジュアルシート5枚組付）https://www.amazon.co.jp/dp/B0GC6WNJ9L/▶レンタル情報開始日：2026年3月6日（金）Vol.1～6（第1話～第12話）

●幻楽森林 ～静寂に響く鈴～ DVD-SET2 (完全生産限定盤)

仕様：DVD6枚組発売日：2026年4月3日（金）予約開始日：2026年1月9日（金）価格：\12,000（税抜）https://www.amazon.co.jp/dp/B0GC5FDNVD/＜収録内容＞Disc7～Disc12：第13話～第24話（各Disc 2話ずつ収録）＜封入特典＞インスタントフォト風カード2枚＜店舗購入特典＞Amazon（ビジュアルシート5枚組付）https://www.amazon.co.jp/dp/B0GC5G7H6L/▶レンタル情報開始日：2026年4月３日（金）Vol.7～12（第13話～第24話）

■トレーラー

■あらすじ

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=yL3FsgJO54U

東盛領主の一人息子・雲沐（ユン・ムー）は専属楽師を抱えるほどの音楽愛好家だが、重大な秘密がある。子どもの頃に命を狙われ、聴力を失っていたのだった。ある日、雲遥城の楽師選抜に向かう彼の耳に突然、鼓の音が飛び込んできた。演奏者は緑光楽坊の坊主・蘇若非（スー・ルオフェイ）。彼女の奏でる音色だけは聞き取れるとわかり、雲沐は彼女を自分の耳代わりにすることを思い立つ。折しも若非の楽坊は閉鎖の危機にあり、利害は一致。こうして出会った二人には、伝説に伝わる緑光森林が関係していた――。

■キャスト

雲沐（ユン・ムー）役：魏哲鳴（ウェイ・ジャーミン）蘇若非（スー・ルオフェイ）役：許佳蒞（シュー・ジャーチー）靳商羽（ジン・シャンユー）役：呉希沢（ウー・シーザー）蘇若珊（スー・ルオシャン）役：張月（チャン・ユエ）

■スタッフ

監督：何泓輝（ホー・ホンフイ）/梁文弋（リャン・ウェンイー）脚本：単新康（ダン・シンカン）/陳大業（チェン・ダーイエ）

■関連リンク

作品公式X：https://x.com/asiall_jpソニー・ミュージックソリューションズ配給作品の公式サイト（ASIALL）：https://asiall.jp/