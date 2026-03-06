萩本企画 欽劇事務局主催、『萩本企画プレゼンツ第1弾！～堀口文宏お話の会～』が2026年3月15日 (日)にバティオス（東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-4）にて開催されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

「堀口文宏お話の会」は堀口文宏がお話を聞いてみたい方々をお招きして定期的に開催するトークイベントです。第1回のゲストは欽ちゃん劇団の同期でもあるはしのえみさん！同期だけど実は共演経験があまりない2人。会うのも約5年ぶり！久しぶりすぎてお話ししたいことたくさん！！先日、約30年所属した事務所を離れ心機一転のえみさんとの同期トークをぜひ皆様もお楽しみください！

公演概要

『萩本企画プレゼンツ第1弾！～堀口文宏お話の会～』公演日時：2026年3月15日 (日) 16:45開場／17:00開演会場：バティオス（東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-4）■出演者堀口文宏ゲスト：はしのえみ■チケット料金整理番号付き自由席：3,000円（税込）

