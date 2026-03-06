『NEO大衆アンダーグラウンド ～弐～』が2026年4月24日 (金) ～ 2026年4月26日 (日)に赤坂RED/THEATER（東京都 港区 赤坂 3-10-9）にて開催されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

https://www.confetti-web.com/events/13450

公式サイトhttps://www.instagram.com/neo_tu.gin演劇にトークに朗読劇！豪華なゲストと共にプロヂューサー山崎銀之丞がおくる、盛り沢山の3日間をお楽しみ下さい。

山崎銀之丞プロフィール

1962年生まれ、福岡県出身。ラジオのメインパーソナリティとして人気を集めるとともに、多くの舞台に出演。主な出演作に、ドラマ『3年B組金八先生』『半沢直樹』、映画『リング・リング・リング 涙のチャンピオンベルト』。舞台「熱海殺人事件」「広島に原爆を落とす日」など。NHKでは、連続テレビ小説『ゲゲゲの女房』『あさが来た』、大河ドラマ『八重の桜』『青天を衝け』、『ちかえもん』『歪んだ波紋』などに出演。

プログラム詳細

2026年4月24日(金)

『寝盗られ宗介』つかこうへい生誕スペシャル山崎銀之丞演出「寝盗られ宗介」。この作品をもって、つかこうへい作品を最後とする、山崎銀之丞がつかこうへいに贈る最後の想い。■出演松下由樹⁡菊池均也西口司小西桃花佐々井隆文井上涼賀西村壽彦西村真由美⁡角田信朗千葉和臣(海援隊)⁡山崎銀之丞⁡■日本舞踊春日流 三世 家元 春日壽後見人 春日壽湖

2026年4月25日(土)

『鶴瓶祭』笑福亭鶴瓶師匠をゲストに迎え、落語はもちろんのこと、山崎銀之丞と二人だからこそ出来るここでしか観れない極上のエンターテイメントをお届けします。■出演笑福亭鶴瓶山崎銀之丞■日本舞踊春日流 三世 家元 春日壽後見人 春日壽湖

2026年4月26日(日)

『朗読劇 源氏物語』葵上は、源氏物語の「葵の巻」を題材とし、源氏の正妻となった葵上と、源氏の愛を失った六条御息所との愛の確執をテーマとしており、源氏物語の中でも現代に理解されやすい内容となっております。今回は俳優・元宝塚歌劇団・LDHのパフォーマー・日本舞踊とさまざまなジャンルで活躍する方々のコラボレーションでお届けする朗読劇です。■出演松下由樹蓮つかさ(元宝塚歌劇団)瀬口黎弥(FANTASTICS FROM EXILE TRIBE)菊池均也新太シュン後藤悠月山崎銀之丞

開催概要

『NEO大衆アンダーグラウンド ～弐～』開催期間：2026年4月24日 (金) ～ 2026年4月26日 (日)会場：赤坂RED/THEATER（東京都 港区 赤坂 3-10-9）■開催スケジュール4月24日(金) 15:00／19:30 『寝盗られ宗介』4月25日(土) 15:00 『鶴瓶祭』4月26日(日) 13:00／17:00 『朗読劇 源氏物語』※開場は開演の30分前※上演時間は約2時間■チケット料金2026年4月24日(金)『寝盗られ宗介』一般：5,500円2026年4月25日(土)『鶴瓶祭』一般：7,000円2026年4月26日(日)『朗読劇 源氏物語』一般：6,600円（全席指定・税込）※当日券はすべて+500円

チケットサイト「カンフェティ」チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典https://service.confetti-web.com