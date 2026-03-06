株式会社トムス・エンタテインメント(本社：東京都中野区 代表取締役社長：竹崎忠 以下、当社)は、ビジョンに掲げる「アニメSDGsの実現」に向けて、未来のアニメ制作を担うアニメーター人材を獲得・育成し、世界で愛される日本アニメの制作体制をより一層強化することを目的に、2027年4月入社のアニメーター社員募集を開始したことをお知らせいたします。





アニメーター社員募集を開始





■背景と目的

日本のアニメ業界では、人口減少や少子高齢化などの社会問題に加え、業界の不安定な労働環境や不十分な教育体制など多岐にわたる要因から、アニメ制作の根幹を担うアニメーターの人材不足に関する課題が指摘されています。

当社では、2019年度より「アニメSDGsの実現」をビジョンに掲げ、持続可能なアニメ制作体制の構築を目指し、「作り方改革」「産業構造改革」「人づくり改革」など、様々な施策を推進しています。2021年度からは、作画の基本を学べる「TMS作画アカデミー」を開校し、技術の高いアカデミー卒業生を契約社員として直接雇用するなど、アニメーター人材の獲得・育成を重要課題として取り組んでいます。





そしてこの度、2027年4月を採用時期として、未来のアニメ制作を担うアニメーター社員の募集を開始しました。入社後は、現役のアニメーターが講師としてサポートし、基礎知識の習得が出来るOJT制度を整えており、経験者はもちろん、未経験者でも安心して働くことができます。また、福利厚生も充実しており、安定した生活基盤を確保しながら、着実に成長できる環境です。





なお、専任契約社員として採用の後は、経験やスキルレベルに応じて正社員に登用も可能です。正社員登用後は、クリエイター専用の人事制度となる「クリエイター人事制度」が適用されるため、より長期的に技術を磨き、継続的なキャリア形成を実現することができます。





トムス・エンタテインメントは、今後もクリエイターとともに、ビジョンに掲げる「アニメSDGsの実現」の達成に向けて、持続可能なアニメ産業の未来を目指し、日本アニメ産業を取り巻くさまざまな課題の解決に取り組んでまいります。





(ご参考)2026年2月10日 プレスリリース

トムス・エンタテインメントは、持続可能なアニメ制作体制の構築に向け、正社員クリエイター専用の新人事制度を制定

https://www.tms-e.co.jp/release/corporate/entry-26175.html









■株式会社トムス・エンタテインメントについて

創業 ： 1946年10月

本社 ： 東京都中野区中野3丁目31番1号

事業内容： アニメーション作品の企画・制作・販売・配給および輸出入

URL ： https://www.tms-e.co.jp/





(C)2025 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

(C)やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

(C)やなせたかし／アンパンマン製作委員会2025

原作：モンキー・パンチ (C) TMS・NTV

(C)鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会