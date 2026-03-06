イノベーションとアスリートの融合：HuaweiとEliud Kipchogeが次世代ランニングウォッチを発表

深セン、中国、2026年3月6日 /PRNewswire/ -- 2026年1月5日、マラソン界のアイコンであるEliud Kipchogeが所属するdsm-firmenichランニングチームは、Huaweiとの画期的なパートナーシップを発表しました。Huaweiは公式テクノロジーパートナーとして、世界最強のランニングチームとして知られるこの比類なきチームと連携し、ランニングの魅力をさらに高め、この競技への幅広い情熱を呼び起こすとともに、よりスマートなトレーニング方法を推進します。Huawei Consumer Business GroupのCMO、Alex Huangは次のようにコメントしています。「Huaweiのスマートウェアラブル技術における専門知識とチームの深いパフォーマンス知識を組み合わせることで、エリートアスリートだけでなく、世界中のあらゆるレベルのランナーに役立つ有意義な洞察を提供することを目指します」。

世界中のランナーの間で生きる伝説として広く認められているKipchogeのキャリアは、まさに時代の象徴です。マラソンを1時間59分40秒で完走するという画期的な偉業は、長年不可能とされていた2時間の壁を打ち破り、人間の能力の限界を塗り替え、「人間に限界はない（No Human Is Limited）」という彼の信念を体現する歴史的快挙となりました。彼にとって、ランニングは特別な人だけのものではありません。年齢や距離の目標に関係なく、誰もが取り組めるものです。走ることは、自由になること。走ることは、健康につながること。皆で走ることは、団結するということ。だからこそ、Eliudのキャリアの次の章は、ランナーの世界的なムーブメントを生み出すことです。



Eliud Kipchoge



Kipchogeはランニングへの普遍的な情熱を推進するため、最先端の技術と広大なユーザーネットワークを備えた、世界的に影響力のあるパートナーを求めており、Huaweiがその最適な相手として際立っています。Huaweiは12年以上にわたり、ヘルス＆フィットネス分野を牽引し、2025年6月までに世界で2億台以上のウェアラブル端末を出荷しています[1]。さらに、同年第1～3四半期の世界出荷台数で首位を獲得しました。革新への取り組みと大規模なユーザーコミュニティを背景に、Huaweiは卓越したランニングの本質を体現しています。その最先端ソリューションは、正確なトレーニングデータや科学的な負荷評価などの貴重な知見をKipchogeとチームにもたらし、エリートランナーが限界を突破し、可能性を塗り替えることを支えています。



The dsm-firmenich Running Team



このコラボレーションには注目すべき発表が含まれています。Huaweiは、2021年の初代HUAWEI WATCH GT Runnerを発表して以来5年ぶりに、最先端のプロフェッショナル向けランニングウォッチを公開し、この分野への復帰を果たします。この間、Huaweiは技術的な優位性を着実に磨いてきました：TruSenseシステムは、健康・フィットネスのトラッキングにおいて比類のない精度、応答性、網羅性を提供します。Sunflower測位システムは、測位精度を飛躍的に向上させます。100人以上のランナーによる厳密なテストにより、レースパフォーマンス予測は97%を超える精度を達成しています[2]。さらに、疲労を評価する機械学習モデルにより、アスリートがよりスマートにトレーニングできるよう支援します。さらに、KipchogeやJoshua Cheptegeiといったエリートランナーが、トレーニングやレースで得た実践的な知見を提供します。これによりアルゴリズムや機能を継続的に改善し、ランナーのニーズに真に応えるデバイスへと磨き上げていきます。

この最先端のランニングウォッチは、ハイエンドな機能性とユーザーフレンドリーなデザインのギャップを埋めるという、市場における長年の課題に応えるために開発されました。既存のほとんどのモデルが、複雑な機能を備えたエリートランナー専用でカジュアルユーザーには使いにくいのに対し、Huaweiはその広範な3C技術の専門知識を活用して、より汎用性の高いソリューションを作り上げました。ベテランランナーの厳しい要求に応えつつ、初心者にも使いやすく設計されており、一般のユーザーにとっては総合的な健康管理ツールとしても機能します。垣根をなくし、プロフェッショナルなアスレチックパフォーマンスと使いやすい健康トラッキングをシームレスに融合させることで、Huaweiは、充実した人生を送りたいすべての人がランニングの喜びと活力を体験できるよう支えます。

[1] データ出典：IDCレポート。

[2] データ出典：Huaweiの研究所。

（日本語リリース：クライアント提供）

