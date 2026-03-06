CGTN：中国の発展路線はいかにして世界の成長モデルとなるか

北京、2026年3月6日 /PRNewswire/ -- 中国の年次の全国両会が開幕する中、CGTNは、同国が近年どのようにグリーン変革やイノベーションを通じて質の高い発展を推進してきたか、また同国の持続可能な成長モデルが新興国に発展の道筋を示すと同時に、世界経済に新たな機会をもたらしているかを分析する記事を掲載しました。

浙江省台州市黄岩区に位置する黄岩石窟は、唐の時代から城壁、道路、橋、および住宅に石材を供給し、地域発展の物理的基礎を築いてきました。しかし、1980年代には採石が終わりを告げ、広大な空洞が残されました。

転機が訪れたのは2023年、清華大学のデザインチームが再生活動に加わった時でした。構造補強、生態系の修復、および創造的な再設計を経て、放棄された採石場はアートスペース、コンサートホール、およびカフェのネットワークへと生まれ変わりました。今年2月のオープン以来、この場所は50万人以上の訪問者を惹きつけ、11月までに1,100万元（約160万ドル）の観光収入を生み出しました。

「発展は人々の生活を向上させる鍵である」と、中国の習近平国家主席は2021年9月の第76回国連総会一般討論で強調しました。

この会議で、同主席は、発展の優先、人間中心のアプローチの採用、イノベーションの促進、人類と自然の調和の推進、および国連の「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の実施を加速させるための実践的な成果の追求を呼びかける「グローバル開発イニシアティブ（Global Development Initiative）」を提案しました。

2013年以降、中国は伝統的な成長モデルをアップグレードする取り組みを強化し、グリーン発展に根ざし、人間中心の哲学を堅持し、イノベーションを動力とする現代的な経済統治アプローチを徐々に形成しています。

グリーンで人間中心の成長に根ざした発展モデル

黄岩石窟の経験はこの変革を象徴しており、これは決して孤立した事例ではありません。中国全土で、都市や地域が現地の実情に合わせて戦略を立て、独自の資源を活用して産業の高度化と持続可能な成長を実現しています。

鉱業都市である攀枝花（はんしか）市では、かつて石炭関連産業が西区の工業生産高の78%を占めており、資源依存型の成長モデルを典型的に示していました。この路線が持続不可能になったため、同地区はグリーン変革へと決定的に舵を切りました。

旧式の生産能力を持つ13の企業を段階的に廃止し、133の汚染企業を閉鎖、109の工業用資材置き場を解体しました。同時に、新素材、新エネルギー、バナジウム・チタン鋼の高度加工、および資源リサイクルを目指して産業を高度化しました。

その結果は顕著です。2022年から2024年にかけて、炭素排出量と排出原単位は共に着実に減少しました。2024年の二酸化炭素排出量は約30万3,500トンで、排出原単位は年率24.8%減少しました。同地区は現在、3年以内にゼロカーボン工業地帯となることを目指しており、先端素材と新エネルギーの戦略的産業の育成に注力しています。

産業変革にとどまらず、中国の他の地域も独自の文化的強みを積極的に活用して発展を牽引しています。

中国南西部の貴州省では、「Cun Chao（村超）」として知られる草の根サッカーリーグが全国的な文化現象へと成長し、519万人以上の訪問者を魅了し、約59億9,000万元の観光収入を生み出し、1万2,000件以上の柔軟な雇用を創出しました。中国東部の河北省北戴河（ほくたいが）では、海辺に建設されたAranyaコミュニティがクリエイティブ・ハブへと進化し、演劇、音楽、およびダンスのフェスティバルを開催して全国からデザイナーやアーティストを引き寄せています。

ハンガリー労働者党のGyula Thurmer党首は、世界経済の不確実性にもかかわらず、中国経済は強いレジリエンスを示していると指摘しました。同氏は、人間中心の政策と長期的なビジョンに根ざした中国のガバナンスアプローチは、複雑な世界的課題に直面する諸国にとって説得力のある模範となると述べています。

世界の成長に機会を提供

保護主義や地政学的緊張が高まる中で世界経済が不確実性の増大に直面する中、中国は着実な国内成長と継続的な開放を通じて安定を注入し、世界により多くの機会を提供しようとしてきました。

過去5年間、中国は世界経済成長の年間平均約30%を寄与しており、世界トップクラスの貢献国となっています。その14億人の市場は商品、サービス、および投資に広大な可能性を提供しており、同国は長年にわたり世界最大の商品貿易国の地位を維持しています。

国際協力の面では、「一帯一路」構想の下での画期的なプロジェクト、例えばジャカルタ-バンドン高速鉄道、中国-ラオス鉄道、ギリシャのピレウス港などが、パートナー国のインフラ向上、雇用創出、および経済回復を支えてきました。

一方で、中国は外資に対するネガティブリストの短縮を継続しており、中国国際輸入博覧会（CIIE）などの主要なプラットフォームを主催して、グローバル企業と市場機会を共有しています。

Prologisの共同設立者兼CEOであるHamid Moghadam氏は、中国の消費者からの需要の高まりは「とてつもないチャンス」であり、中国市場の繁栄が同社の継続的な成長の直接的な原動力になっていると述べました。

国連貿易開発会議（UNCTAD）のRebeca Grynspan事務局長は、中国を「20世紀および21世紀における開発の非常に重要な例」と評し、UNCTADは「中国の経験から学んでいる」と指摘しました。

詳しくは、こちらをクリックしてください：

https://news.cgtn.com/news/2026-03-04/How-China-s-development-path-provides-a-model-for-global-growth-1Lf81YHvsKQ/p.html

（日本語リリース：クライアント提供）

