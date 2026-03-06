チャンスの深淵：世界の海底電力・ケーブルシステム市場は2035年までに451億5000万米ドルに達すると予測
オフショアエネルギー、インターコネクター、そして海底インフラ開発が市場拡大を牽引
世界の海底電力・ケーブルシステム市場は、2025年に191億6,000万米ドルと評価され、2035年には451億5,000万米ドルに達すると予測されています。2026年から2035年の予測期間中は、年平均成長率（CAGR）8.95%で堅調に成長が見込まれます。市場の着実な成長は、主に洋上風力発電設備の設置加速、国境を越えた電力インターコネクター、そして世界中の再生可能エネルギーの統合と送電網の近代化を支援するための海底送電網への投資増加によって牽引されています。
海底電力・ケーブルシステムは、オフショアエネルギー送電網の基盤を形成し、オフショア発電施設と陸上送電網間の効率的な電力伝送を可能にします。これらのシステムには、高圧交流（HVAC）および高圧直流（HVDC）海底ケーブル、設置サービス、ケーブル保護システム、保守ソリューションが含まれます。
洋上再生可能エネルギーへの投資が市場成長を牽引
欧州、アジア太平洋、北米における洋上風力発電プロジェクトの急速な拡大は、海底電力・ケーブルシステム市場の成長を牽引する大きな要因となっています。各国政府は脱炭素化目標の強化と再生可能エネルギーインフラへの多額の投資を進めており、大容量の海底ケーブルネットワークへの需要が急増しています。
洋上風力発電所では、タービンを洋上変電所、さらには本土の電力系統に接続するための信頼性の高い海底送電線が不可欠です。タービン容量の大型化と設置場所の深海化に伴い、耐久性、電圧定格の向上、絶縁技術の向上など、高度なケーブルシステムの重要性が高まっています。
洋上風力発電に加え、潮力発電や波力発電プロジェクトを支える海底ケーブルシステムの導入も進んでおり、長期的な需要見通しをさらに強化しています。
増加する国際連系線が送電網の安定性を強化
海底ケーブルシステムは、国境を越えた電力連系において重要な役割を果たし、国家間のエネルギー取引を促進し、電力系統のレジリエンス（回復力）を高めています。ヨーロッパなどの地域では、エネルギー供給の安定化、再生可能エネルギーの断続性への対応、そしてエネルギー安全保障の向上を目的とした相互接続プロジェクトが増加しています。
高電圧直流（HVDC）技術は、電力損失を最小限に抑える効率性から、長距離海底送電において注目を集めています。HVDC海底ケーブルは特に深海や長距離の敷設に適しており、将来の系統統合プロジェクトに不可欠なものとなっています。
技術の進歩がケーブルの性能と信頼性を向上
海底電力・ケーブルシステム市場では、ケーブルの絶縁、外装、監視、敷設技術において技術革新が進んでいます。架橋ポリエチレン（XLPE）絶縁、リアルタイム監視のための光ファイバー統合、高度な敷設船といった革新により、運用効率とシステム寿命が向上しています。
メーカーは、過酷な海洋環境、高い機械的ストレス、そして極限の水深に耐えられるケーブルの開発にも注力しています。デジタル監視システムと予知保全ツールは、性能をさらに最適化するとともに、ダウンタイムと修理コストを削減しています。
