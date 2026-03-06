役員の異動に関するお知らせ
当社は、下記のとおり役員の異動を内定いたしましたのでお知らせします。
記
1.役員の異動
（１）取締役（退任）
氏 名：高野 智秋
現役職名：取締役
（２）執行役員（新任）
氏 名：藤埜 敏典
現役職名： KDDI株式会社 パートナーグロース本部パートナービジネス開発部長
（３）執行役員（退任）
氏 名：石井 達也
現役職名：執行役員
2.異動予定日
新任：2026年4月1日
退任：2026年3月31日
（ご参考）
2026年4月1日時点の役員体制
代表取締役社長：菊池 良則
取締役：小濱 五月
取締役：中西 雅彦
取締役（非常勤）：齊藤 剛
取締役（非常勤）：島 英徳
監査役：松川 勉
執行役員：藤埜 敏典（新任）
■お取引先の皆さまからの祝意について
当社グループは、2025年7月1日からグループ全体でのサステナビリティ経営の推進・実践の一環として、祝意の受け取りを寄付に代える「こころの花束」を導入しております。なお、寄付内容はジャパンハートから当社に情報共有されます。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
＜寄付先＞ ジャパンハート特設サイト（https://kokoronohanataba.hp.peraichi.com/au-financial-group）
配信元企業：auペイメント株式会社
記
1.役員の異動
（１）取締役（退任）
氏 名：高野 智秋
現役職名：取締役
（２）執行役員（新任）
氏 名：藤埜 敏典
現役職名： KDDI株式会社 パートナーグロース本部パートナービジネス開発部長
（３）執行役員（退任）
氏 名：石井 達也
現役職名：執行役員
2.異動予定日
新任：2026年4月1日
退任：2026年3月31日
（ご参考）
2026年4月1日時点の役員体制
代表取締役社長：菊池 良則
取締役：小濱 五月
取締役：中西 雅彦
取締役（非常勤）：齊藤 剛
取締役（非常勤）：島 英徳
監査役：松川 勉
執行役員：藤埜 敏典（新任）
■お取引先の皆さまからの祝意について
当社グループは、2025年7月1日からグループ全体でのサステナビリティ経営の推進・実践の一環として、祝意の受け取りを寄付に代える「こころの花束」を導入しております。なお、寄付内容はジャパンハートから当社に情報共有されます。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
＜寄付先＞ ジャパンハート特設サイト（https://kokoronohanataba.hp.peraichi.com/au-financial-group）
配信元企業：auペイメント株式会社
プレスリリース詳細へ