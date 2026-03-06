侍ジャパンの WBC 2026TM 連覇をデータで追う！スポーツメディア「 SPAIA（スパイア）」が特設サイト公開、大手メディアへのウィジェット展開を実施
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）が運営するスポーツメディア「 SPAIA（スパイア）」は、2026年3月7日（土）に開幕する「 WORLD BASEBALL CLASSIC 2026TM（ 以下、WBC 2026TM ）」において、一球速報および各国代表の選手データを用いた特設コンテンツを公開いたします。
本大会では、大手メディア各社へ SPAIA が開発する「 WBCTM 専用ウィジェット 」を展開。最新の試合状況をリアルタイムで届ける、多角的な観戦環境を構築いたしました。
■ 3月6日（金）「日本 vs チャイニーズ・タイペイ」より一球速報をスタート
大会公式開幕に先立ち、3月6日（金）に開催される注目の一戦「日本対チャイニーズ・タイペイ」より、一球速報の配信を開始いたします。
「 SPAIA 」のウェブサイトおよびスマートフォンアプリでは、1球ごとの球種・球速・コースを瞬時に可視化。SPAIA 独自のインターフェースで分かりやすくお届けし、ファンがより深く戦況を把握できる観戦体験を提供いたします。
■ メディア・プラットフォーム各社へのウィジェット展開
グラッドキューブでは、自社メディア「 SPAIA 」の運営に加え、外部メディア様向けにリアルタイムの試合経過を表示する「ウィジェット連携」を強化しております。
今回の WBC 2026TM においても、複数の大手ニュースメディア・プラットフォームと連携。月間数千万人が利用する媒体を通じ、侍ジャパンの激闘を最新のテクノロジーで可視化し、日本中の応援を盛り上げてまいります。
▼一球速報イメージ（スマートフォン版）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343398/images/bodyimage1】
▼一球速報イメージ（ PC 版 ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343398/images/bodyimage2】
■ データの力で、スポーツ観戦に新たな感動を
グラッドキューブでは、この WBC 2026TM という大きな機会を通じて、多くの方々にデータと融合した新しいスポーツ観戦の愉しみをお届けしたいと考えております。
パソコン（PC）からは「 SPAIA 」のウェブサイト（ https://spaia.jp/ ）で、スマートフォンからは専用アプリ（ iOS / Android ）をダウンロードしていただくことで、球場でも外出先でも、場所を選ばずリアルタイムに詳細な試合状況をご確認いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343398/images/bodyimage3】
■主な提供コンテンツ
・一球速報：1球ごとの球種・球速・コース、打球方向などをリアルタイムに可視化
・選手・チームデータ： 出場各国代表チームおよび主要選手のスタッツを掲載
・メディア連携ウィジェット： 各ニュースサイト上でのリアルタイム試合ステータス表示
■サービス概要
名称： スポーツメディア「 SPAIA（スパイア）」
WBC 2026TM 特設ページ： https://spaia.jp/baseball/wbc2026
対応デバイス： PC（ウェブブラウザ）、スマートフォンアプリ（ iOS / Android ）
利用料金： 無料（一部コンテンツには無料会員登録が必要です）
■「 SPAIA（スパイア）」について
スポーツメディア「 SPAIA 」は AI を搭載したデータ解析で、新しいスポーツの愉しみ方を提供しています。今後は国内外問わず幅広い種目のスポ－ツデータを配信し、スポ
