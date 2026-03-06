15kg容量タンブル乾燥機の世界市場2026年、グローバル市場規模（電気式、ガス式）・分析レポートを発表
2026年3月6日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「15kg容量タンブル乾燥機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、15kg容量タンブル乾燥機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要と調査背景
最新の調査によりますと、世界の15kg容量タンブル乾燥機市場規模は2024年に136百万米ドルと評価されています。今後は2031年までに194百万米ドルへ拡大する見通しであり、調査期間中の年平均成長率は5.3％と予測されています。
本レポートでは、米国の関税制度の枠組みと各国の政策対応を踏まえ、市場の競争構造、地域経済の動向、供給網の強靭性に与える影響を分析しています。政策変更が部品調達、製造コスト、輸送条件、販売価格に及ぼす影響を整理し、地域別の市場環境と企業の競争条件を比較しています。
________________________________________
製品概要と機能特性
15kg容量タンブル乾燥機は、乾燥容量が15kgのドラム式乾燥装置です。ドラムを回転させ、内部の加熱要素で加熱することで、ドラム内に投入した衣類や繊維製品などの水分を蒸発させ、乾燥を行います。
乾燥容量が15kgであるため、一度に大量の衣類やリネン類を乾燥できる点が特徴です。家庭用途だけでなく、宿泊施設、ホテル、病院など、洗濯物の量が多く乾燥需要が継続的に発生する現場に適しています。運用面では、処理量の多さに加え、稼働率の高さ、乾燥品質の均一性、エネルギー効率、安全性が重要な評価要素となります。
________________________________________
調査範囲と分析内容
本レポートは、世界の15kg容量タンブル乾燥機市場について、定量分析と定性分析を組み合わせた包括的な評価を提供しています。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に、市場規模、販売数量、平均販売価格を2020年から2031年まで推計しています。
また、主要企業の売上高、販売数量、市場シェア、平均販売価格を2020年から2025年まで分析し、2025年時点の主要企業の市場シェア推計も提示しています。市場の競争、需給動向、需要変動に影響する要因を整理し、今後の成長機会を評価しています。
________________________________________
主要企業動向
本市場の主要企業として、Whirlpool、Miele、Samsung、Shanghai Qiaohe Laundry Equipment Manufacturing、Blue Badger、Crosslee Plc、Electrolux Professional、Pellerin Milnor、Alliance、LGが挙げられています。加えて、Haier、Dexter Laundryなども対象に含まれています。
各社については、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要動向の観点で整理されています。競争の焦点は、乾燥性能と仕上がり品質、処理時間、耐久性、保守性、エネルギー効率、安全基準への適合、導入後のサービス体制などに置かれやすいです。特に業務用途では、稼働停止が与える影響が大きいため、信頼性と保守対応力が重要になります。
________________________________________
市場セグメント分析
タイプ別では電気式とガス式に分類されています。電気式は設置条件の柔軟性が評価されやすい一方、ガス式は運用コストや乾燥スピードの観点で選定される場合があります。導入先のエネルギー供給条件や安全要件により、最適な方式が異なります。
