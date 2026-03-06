BODYMAKER直営店限定 週末3日間「人気のスウェット特別セール」開催！
日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっている
BODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。
日頃よりBODYMAKERをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2026年3月6日（金）～3月8日（日）までBODYMAKER直営店限定 週末3日間「人気のスウェット特別セール」開催いたします。
商品は数量限定のため、なくなり次第終了となります。ぜひこの機会に直営店へお立ち寄りください。
■ 開催日時
2026年3月6日（金）～3月8日（日）
■ 対象商品
MS165／MS211 bmtw スーパーソフトスウェットパーカー
MS212 bmtw スーパーソフトスウェットトレーナー
通常価格 3,990円→ 特別価格 2,990円（1,000円引き）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343337/images/bodyimage1】
【商品説明】
人気のスーパーソフトスウェット素材を採用。柔らかく伸縮性に優れ、快適な着心地を実現。オーバーサイズ仕様でデイリーにも最適です。
MS165／MS211 bmtw スーパーソフトスウェットパーカー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343337/images/bodyimage2】
MS212 bmtw スーパーソフトスウェットトレーナー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343337/images/bodyimage3】
配信元企業：BODYMAKER株式会社
BODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。
日頃よりBODYMAKERをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2026年3月6日（金）～3月8日（日）までBODYMAKER直営店限定 週末3日間「人気のスウェット特別セール」開催いたします。
商品は数量限定のため、なくなり次第終了となります。ぜひこの機会に直営店へお立ち寄りください。
■ 開催日時
2026年3月6日（金）～3月8日（日）
■ 対象商品
MS165／MS211 bmtw スーパーソフトスウェットパーカー
MS212 bmtw スーパーソフトスウェットトレーナー
通常価格 3,990円→ 特別価格 2,990円（1,000円引き）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343337/images/bodyimage1】
【商品説明】
人気のスーパーソフトスウェット素材を採用。柔らかく伸縮性に優れ、快適な着心地を実現。オーバーサイズ仕様でデイリーにも最適です。
MS165／MS211 bmtw スーパーソフトスウェットパーカー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343337/images/bodyimage2】
MS212 bmtw スーパーソフトスウェットトレーナー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343337/images/bodyimage3】
配信元企業：BODYMAKER株式会社
プレスリリース詳細へ