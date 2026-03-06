クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、航空券付きハワイ4島周遊クルーズ9日間を販売開始 ～「プライド・オブ・アメリカ」で巡る人気ハワイクルーズ～
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」運営の株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、ノルウェージャンクルーズラインの人気客船「プライド・オブ・アメリカ」で巡るハワイ4島周遊クルーズツアー（東京発着9日間）の販売を本日より開始いたしました。
本ツアーは東京（羽田または成田）発着の航空券付きクルーズツアーで、現在「春の先取り大セール」対象商品として販売しております。
ツアー詳細：プライド・オブ・アメリカ号で行く ハワイクルーズ 9日間 -東京(羽田または成田)発着-https://www.best1cruise.com/B/NCL/B1T__NCL_NCLPR_9D_NRT_HND_109928.html
■ハワイ4島を巡る唯一の周遊クルーズ
「プライド・オブ・アメリカ」
本ツアーで利用する「プライド・オブ・アメリカ」は、ハワイ周遊クルーズを運航するアメリカ船籍の大型客船です。アメリカ船籍のためハワイ諸島を巡る周遊クルーズが可能で、オアフ島のホノルルを出航し、マウイ島、ハワイ島、カウアイ島などハワイ4島を7泊で効率よく巡ることができる人気のクルーズです。
通常のハワイ旅行では島間移動のたびに飛行機で移動しホテルも移動する必要がありますが、本クルーズでは同じ客室に滞在したままハワイ諸島を巡ることができるため、荷物移動の手間がなく快適に旅行を楽しめます。
また、マウイ島やカウアイ島では2日間の寄港で時間が長く設定されており、観光やアクティビティをゆっくり楽しめる点も魅力です。カウアイ島ではハワイ屈指の絶景として知られるナパリコーストを船上から眺めるクルージングも体験できます。
船内には複数のレストラン、プール、シアター、バーラウンジなど充実した施設があり、ノルウェージャンクルーズならではの「フリースタイルクルーズ」により、ドレスコードや食事時間に縛られない自由な船旅をお楽しみいただけます。
ハワイ4島を効率よく巡りながら、クルーズならではの優雅な船旅を楽しめる人気のハワイクルーズです。
■出発日
2026年
5月2日・9日・16日・23日・30日
6月6日・13日・20日・27日
7月4日・11日・18日
※上記日程よりお選びいただけます。
■航空券付きで参加しやすいクルーズツアー
本ツアーは東京（羽田または成田）発着の航空券付きプランとなっており、2名催行で不催行の心配がなく、土曜日出発、日曜日帰国で海外クルーズ初心者の方でも参加しやすい内容です。
料金は内側452,800円～（大人1名／2名1室利用時）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343432/images/bodyimage1】
【株式会社ベストワンドットコムについて】
同社はクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門 WEB サイトを展開しています。金沢発着チャータークルーズでは 2 年連続で「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績がございます。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
