堀川国広、波平刀匠…刀剣の聖地 九州・沖縄をモデルコースで巡る『刀剣聖地巡礼ガイド 九州かたな旅』2026年3月6日発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『刀剣聖地巡礼ガイド 九州かたな旅』を2026年3月6日（金）より全国書店にて発売いたします。
今度のかたな旅の舞台は九州・沖縄！
推しの刀剣を見るため、または刀剣にゆかりの地を旅するための必携ガイド、「かたな旅」シリーズの最新刊は九州！
人気刀剣所蔵元（福岡市博物館、九州国立博物館、玉名市歴史博物館こころピア、鹿児島県歴史・美術センター黎明館ほか）や人気刀工ゆかりの地（宮粼：堀川国広、佐賀：肥前忠広、鹿児島：波平、福岡：左文字ほか）、人気大名家ゆかりの地（福岡：黒田家、熊本：細川家、鹿児島：島津家ほか）など見所をカバーし、初心者のかたなを巡る旅のお手伝いをします。もちろんグルメ・スイーツ情報やおみやげなどもばっちりです。
これから刀を見に行きたいという方にも、日常的に刀剣鑑賞に出かける経験者にもオススメできる、多様な使い方が可能な必携の一冊となっています。ふとした時に行きたいお気に入りの場所や、これまで知らなかった穴場刀剣スポットをぜひ見つけてください。
展示情報も網羅！博物館や寺社など刀剣所蔵施設を紹介
各刀剣所蔵施設の概要や歴史をはじめ、どういった刀剣が見られるのか、いつ行けば刀が見られるのかなど、お目当ての刀剣を楽しむための情報が満載です。
また、熊本県の青井阿蘇神社に漫画ドリフターズとのコラボ刀剣があることはご存知ですか？
本書では、歴史ある刀剣から現代刀までありとあらゆる刀剣ゆかりのスポットを紹介しています。
他の旅行本では絶対に見られないかたな旅特化のモデルコースを掲載
宮崎県では新刀の祖と称される堀川国広、鹿児島県では刀剣・笹貫を制作したことで知られる波平刀匠ゆかりの地へ！
その他、「福岡：黒田官兵衛を巡る旅」、「長崎：龍馬の面影を辿る旅」などを収録しています。
【商品情報】
刀剣聖地巡礼ガイド 九州かたな旅
●定価：2,200円（本体2,000円＋税10％）
●判型：A5
●発売日：2026年3月6日
【関連リンク】
●刀剣画報 公式WEBサイト https://hobbyjapan.co.jp/tokengaho/
●刀剣画報 公式X（旧Twitter） https://twitter.com/rekitan_hj
●ホビージャパンの出版物リスト https://hobbyjapan.co.jp/books/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
