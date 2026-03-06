いじめ認知件数76万件と過去最多、新学期前に学ぶネットいじめ対策 「教職員向け ネットいじめ対策セミナー 2026 オンライン」開催
株式会社教育ネット（神奈川県横浜市都筑区 代表：大笹いづみ）は、「教職員向けネットいじめ対策セミナー」をオンラインにて開催します。文部科学省の最新調査（令和6年度）では、いじめ認知件数が769,022件と過去最多を更新。SNSを介したいじめが背景にあるケースも多く、前年度の調査では ネットいじめが24,678件と過去最多を記録しています。新学期を迎える学校現場では、SNSなどで潜在化する“見えないいじめ”への早期発見と対策が課題となります。
これを受け、今回のセミナーでは、ネットいじめの無い学級を作るために知っておくべき大切なことをお伝えするため3つのテーマを設定。「ネットいじめの今」では最新のネットいじめの実態を、「ネットいじめの構造と群生秩序」では群生秩序から生まれるネットいじめの構造などを解説。「ネットいじめを見逃さない学級づくり」では4月から実践できるいじめ対策のためのしくみづくりなどをお伝えします。
「SNSのトラブルが見えないのが不安」、「ネットいじめの兆候をどう見抜くか迷っている」、「学級の空気が、いじめの温床になっている気がする」、「情報モラルに関する指導方法に自信が持てない」というような悩みをお持ちの方、また、ネットいじめのない新学期の学級経営の対策として、ぜひご参加ください。
教職員向け ネットいじめ対策セミナー２０２６ オンライン
対象／教職員、指導主事 ※学校関係者以外の方の参加はお断りする場合があります
参加費／無料
参加方法／オンライン（Zoom）
◆申込み：https://edu-net.co.jp/cyberbullying202602
※セキュリティ面を考慮して、事前申し込みとさせていただきます。
※申込された方には、前日までにZoomの参加案内をお送りします。
<各回のテーマと日時> ※単発参加も可能です
■「ネットいじめの今」 (2月実施のセミナーと同じ内容です)
日時／ 3月12日(木) 、 13日(金) 15:00-15:40 ※両日とも同内容
［内容］
・SNS・ゲーム・チャットで起きている最新のネットいじめの実態
・近年の事例から読み解く、子どもたちのオンライン関係の変化
■「ネットいじめの構造と群生秩序」
日時／3月18日(水)、 19日(木) 15:00-15:40 ※両日とも同内容
［内容］
・群生秩序(集団の空気)から生まれるいじめのメカニズム
・同調が起きる心理と、ネット空間で強まる力学
・先生の指導がいじめを助長してしまうプロセス
■「ネットいじめを見逃さない学級づくりのために」
日時／3月26日(木)、 27日(金) 15:00-15:40 ※両日とも同内容
［内容］
・オンライン時代に必要な「距離の調整」
・絶対にしてはいけない対応(仲良し共同体と安心できる集団の違い)
・学校の仕組みと指導で変える！ いじめ対策のためのしくみづくり
※セミナーの内容は、当日までに一部内容が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
<セミナー参加特典>
CFRカード (簡易版データ)
ネットいじめの予防教育において、考え方のクセに気づき、言葉の背景にある“認知の歪み”を理解するためのカード教材です。
■教育ネット
・会社名：株式会社教育ネット
・URL：https://edu-net.co.jp/
・所在地：神奈川県横浜市都筑区川和町1236-1 ガーデンプラザ川和WEST2階
・代表者：代表取締役 大笹(おおささ)いづみ
・設立：2014年6月
・他拠点：東京支店、富山オフィス
・主な事業：情報モラル教育支援、情報活用能力育成支援、プログラミング教育支援、ICT支援、
学校HP全般サービス、教育DX支援、学校向け生成AIサービス、自治体情報セキュリティ研修 他
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社教育ネット 担当:古賀
電話：045-530-9401
FAX：045-530-9402
Email: info@edu-net.co.jp
配信元企業：株式会社教育ネット
