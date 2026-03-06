クウェートのクイックサービスレストラン（QSR）市場は、若年層の人口動態とデジタル注文のブームにより、2035年までに2倍以上に拡大すると予想されています。

