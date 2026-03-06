アフィリエイトの始め方や注意点が学べる『“超”初心者向け無料アフィリエイト基礎講座【2026年3月版】』を、一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）が2026年3月31日（火）まで配信開始
インターネット副業の中でも人気の高いアフィリエイト・プログラムの始め方や注意点、取組手順をオンラインで学べる『“超”初心者向け無料アフィリエイト基礎講座【2026年3月版】』を、一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）が2026年3月31日（火）まで無料オンライン配信を開始致しました。オンライン視聴をご希望頂ける方は、2026年3月27日（金）正午までにお申し込みください。
“超”初心者向け無料アフィリエイト基礎講座の2026年3月度オンライン配信版では、アフィリエイト・プログラムとは？といった基本的な説明や、無料ブログを使ったオススメのアフィリエイト開始手順、アフィリエイトに取り組む際の注意点や法律・ガイドラインなどについて、約2時間お話させて頂いております。
ネット副業や兼業、在宅ワーク目的でのアフィリエイト・プログラムの利用にご興味ご関心のある方は、『“超”初心者向け無料アフィリエイト基礎講座【2026年3月版】』の無料オンライン視聴にお申し込みください。
◇“超”初心者向け無料アフィリエイト基礎講座をオンライン配信中（3/27(金)正午まで受付）
https://www.japan-affiliate.org/news/1stkouza2603rokuga/
◇超”初心者向け無料アフィリエイト基礎講座：申込フォーム
https://business.form-mailer.jp/fms/c7dd1db9101650
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
“超”初心者向け無料アフィリエイト基礎講座＜オンライン配信＞：概要
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■主催：
一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO）
https://www.japan-affiliate.org/
■受付： 2026年3月27日（金）正午まで
■配信： 2026年3月31日（火）24時まで
■参加方法： Zoomミーティングを使った録画配信
※お申し込み頂いた方に講座の視聴方法をメールでご案内いたします。
■アフィリエイト講座の内容
・アフィリエイト・プログラムの基礎知識
・おすすめのアフィリエイト取り組み手順
・無料ブログの始め方、更新の仕方
・景品表示法などのアフィリエイトに関連する法律
・アフィリエイトガイドラインについて
・本日のまとめ
■費用： 無料
■定員： なし
■参加条件
・アフィリエイトについて学んでみたい方であればどなたでも録画視聴可能です。申込時にサイトやブログ、SNSアカウントを持っている必要はありません。
・アフィリエイトサイト向け講座になりますが、広告主、代理店、ASPの方も録画視聴頂けます。
・日本アフィリエイト協議会に加盟していない個人・法人の方でも無料で録画視聴可能です。
■アフィリエイト講師紹介「笠井北斗」
アフィリエイトが世に出始めた1999年よりアフィリエイト広告やネット広告業界の健全化活動に取り組む、インターネット広告の専門家。27年以上に渡るアフィリエイターとしての活動に加えて、広告主や代理店、ASPの支援事業や、関係省庁＆他団体向けにネット広告の講師協力も行う。一般社団法人日本アフィリエイト協議会(JAO)の代表理事を務める。
クロスワーク株式会社代表取締役。第6回WebグランプリWeb人部門特別賞を受賞。東京都表示適正化対策専門助言員。東京デジタルCATS助言員。埼玉県インターネット適正広告連絡会参加。京都府『令和7年度ネット不適正表示事業者撲滅業務』遂行中。群馬県、佐賀県、広島県のインターネット広告適正化の取組と悪質ネット広告対策に協力中。
