大阪地下街株式会社(本社：大阪市中央区、代表取締役社長：井上 亮)が運営する大阪・梅田の地下街「ホワイティうめだ」は「すみっコぐらし」と装飾コラボレーションを展開いたします。第4弾となる今回は2026年3月13日(金)から4月13日(月)まで、スプリング装飾を実施いたします。









■「ホワイティうめだとすみっコぐらしのポカポカお花見」装飾概要

春のポカポカ陽気に誘われて、すみっコぐらしとのコラボ装飾が帰ってきました。

満開の桜と春のお花が彩る広場では、ポカポカお花見を楽しんでいるすみっコたちが！

さらに、サニーテラスには「しっぽず」が初登場！

思わず写真を撮りたくなる華やかな空間で、心もポカポカ温かい気持ちでスプリング装飾をお楽しみください！





ホワイティうめだ公式ホームページ→ https://whity.osaka-chikagai.jp/event/160





キービジュアル





◇期間：2026年3月13日(金)～4月13日(月)

◇会場：「泉の広場」「サニーテラス」「FARURU間通路」ほか

※入場無料。ホワイティうめだが閉館する夜間～早朝は観覧不可。





【泉の広場】

桜がいっぱいに広がる春の泉の広場。ポカポカ陽気に誘われて、ウトウト眠たげなすみっコたちが！

レジャーシートを広げて、まるで一緒にお花見をしているかのような、心なごむ春のひとときをお楽しみいただけます。





泉の広場





【サニーテラス】

すみっコぐらしの「しっぽず」が、サニーテラス限定で登場します！

満開の桜や星形のステージ、ジャイアントフラワーなど、華やかな春の装飾が広がる空間には、しっぽずと一緒に写真が撮れる可愛らしいフォトスポットも設置。

すみっコとの思い出の一枚を、ぜひ撮影してみてください！





サニーテラス





しっぽず紹介





【FARURU間通路】

FARURU間通路では、桜や色とりどりのお花に囲まれた、親しみやすい春の空間を楽しめます。

頭に桜の花びらを乗せてちょこんと座るすみっコたちや、桜の枝に登ったり、レジャーシートを広げてお花見を楽しんでいるような……？覗いてみると色々な可愛らしい姿を発見できます。

小さなフォトスポットも点在しており、すみっコたちとの写真撮影もお楽しみいただけます！





FARURU間通路









■SNSキャンペーン

本イベント限定「ホワイティうめだ×すみっコぐらし」オリジナルアンブレラマーカーを140名限定でプレゼント！

アンブレラマーカーイメージ





(1) X

応募期間： 3月6日(金)～3月12日(木)

参加条件： ホワイティうめだ公式X(@whityumeda)をフォロー＆指定投稿のリポスト

公式X ： https://x.com/whityumeda

当選人数： 抽選で40名様





(2) Instagram

応募期間 ： 3月13日(金)～4月13日(月)

参加条件 ： ホワイティうめだ公式Instagram(@whityumeda)をフォローし、

期間内にホワイティうめだ内のスプリング装飾を撮影のうえ、

「＃ホワイティスプリング2026」を付けて投稿

公式Instagram： https://www.instagram.com/whityumeda/

当選人数 ： 抽選で100名様





詳細はホワイティうめだ公式ホームページをご確認ください。









■オリジナルボトルプレゼントキャンペーン

ボトルイメージ





本イベント限定「ホワイティうめだ×すみっコぐらし」オリジナルボトルを140名限定でプレゼント！





会場 ： 泉の広場

開催日時 ： 3月27日(金)・3月28日(土)各日先着70名様

各日12時～※無くなり次第終了

プレゼント条件： 3月13日(金)から開催日当日までの

ホワイティうめだ各店ご利用レシート

1,500円(税込／合算可)以上のご提示

※一部対象外店舗あり





詳細はホワイティうめだ公式ホームページをご確認ください。









■「すみっコぐらし」とは

電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。

すみっこにいるとなぜか“おちつく”ということがありませんか？

さむがりの“しろくま”や、自信がない“ぺんぎん？”、食べ残し(?!)の“とんかつ”、はずかしがりやの“ねこ”、正体をかくしている“とかげ”

など、ちょっぴりネガティブだけど個性的な“すみっコ”たちがいっぱい。

すみっこが好きな方、すみっこが気になる方、あなたもすみっコなかまになりませんか？









《ホワイティうめだについて》

ホワイティうめだはOsaka Metro・JR・阪神・阪急が集中する巨大ターミナルに位置しています。

昭和38年オープン以来「ウメチカ」の愛称で親しまれてきた地下街は現在、白い街をイメージした「ホワイティうめだ」に改称。

飲食、物販、サービス等がそろう中心部から西側にはホワイティうめだの玄関口としてお客さまをおもてなしするファッション等を集積した「mikke」「FARURU」、北側にはコスメ、雑貨、サービス等を集積した「プチシャン」、東側には飲食、食物販店を集積し、奥にはバル街の「NOMOKA」があります。待ち合わせスポットとして有名な泉の広場は、季節や時間によって変化する照明「WaterTree」により、広場に集う人々を楽しませています。





・所在地：大阪市北区小松原町梅田地下街

・広さ ：延床面積 31,336m2、営業面積 13,720m2、南北510m 東西360m

・店舗数：約175店舗(2025年5月31日時点)

・開業 ：昭和38年(1963年)11月29日