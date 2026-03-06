アイデアを形にするものづくりのパートナー合同会社tips(所在地：大阪府枚方市、代表：中嶋 洋一)は、管理医療機器認可を受けた磁気治療ができる「首の磁気ソファー」の先行予約販売をクラウドファンディングサイト「MAKUAKE」にて2月20日(金)より公開中





商品案内





「MAKUAKE」クラウドファンディングサイト

https://www.makuake.com/project/neck-sofa/









■開発背景

出張や旅行など、長時間の移動において「首の疲れ」は多くのビジネスパーソンの生産性を著しく低下させる深刻な悩みです。「移動時間を耐える時間ではなく、回復する時間に変えたい」という強い想いから本プロジェクトは始動しました。既存のネックピローでは成し得なかった、管理医療機器としての「磁気治療」と、顎ベルトによる「浮遊感」を融合させることで、座ったままソファーに首を預けているような休息体験を実現しました。









■特徴

＊管理医療機器の磁気治療で血行改善・コリを緩和

内蔵された磁気の力が装着部位の血行を促進し、筋肉のコリを物理的に緩和します。移動しながら本格的な磁気治療を可能にした、まさに「持ち運べる医療機器」です。





＊顎ベルトが生む、ソファーに預けたような「浮遊感」

独自の顎ベルト仕様を採用することで、頭の重みを完全に分散。これにより、まるでソファーの背もたれに首を乗せているような感覚と、首が軽くなる「浮遊感」を両立しました。従来の締め付けるホールド感とは一線を画す、開放的で心地よい休息を提供します。





＊「特許取得」の独自形状が実現する圧倒的な快適性

顎と首を理想的な角度で支え続けるこの独自形状が、長時間の使用でも疲れを感じさせない「究極のソファー感」の核となっています。模倣困難な独自の設計により、他では味わえない高次元のリカバリー体験を提供します





4つポイント





■リターンについて

9,800円 ：【超早割・30％OFF】

10,800円：【早割・23％OFF】

11,800円：【マクアケ割・16％OFF】









■プロジェクト概要

プロジェクト名： 管理医療機器認可『首の磁気ソファー』先行予約販売 期間

期間 ： 2026年2月20日(金)11：00～5月1日(金)

URL ： https://www.makuake.com/project/neck-sofa/





＜製品概要＞

商品名 ： 首の磁気ソファー

認証番号： 305AGBZX00061A02

内容 ： 本体×1個、磁石シート×2個、顎載せベルト×1個、携帯用巾着袋

サイズ ： Lサイズ 26cm×23cm×13cm 380g

Mサイズ 24.5cm×21.5cm×12.5cm 310g

カラー ： グレー

素材 ： 本体スポンジ/PU 本体カバー/ナイロン・ポリアミド・ポリエステル・

ポリウレタン・磁石シート/ネオジウム磁石・シリコン・ナイロン

磁石4ヶ×2枚 磁束密度150mT・収納袋/ナイロン・ポリエステル

販売場所： MAKUAKE









■会社概要

商号 ： 合同会社tips

代表者 ： 代表社員 中嶋 洋一

所在地 ： 〒573-0031 大阪府枚方市岡本町7-1枚方ビオルネ5F

設立 ： 2023年1月10日

資本金 ： 100万円

URL ： https://tips-net.com/

主な事業領域：

OEM・ODM製品の企画・設計・製造支援 3D設計・試作・量産対応 クラウドファンディングを活用した商品開発・販売サポート

事業内容：

TIPSは、アイデアを“カタチ”にするモノづくりのパートナーとして、製品デザインをもとにした3D設計からサンプル製作、量産まで一貫して対応しています。

お客様と共に「こんな商品があったらいいな」という想いを形にし、信頼できる中国の協力工場と連携して高品質なOEM・ODM製品を提供しています。









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

合同会社tips お客様相談窓口

MAIL ： info@tips-net.com

お問い合せフォーム： https://tips-net.com/contact/