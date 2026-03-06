HRソリューションズ株式会社(以下 HRS)は、採用管理クラウドサービス「リクオプ」が政府情報システムのためのセキュリティ評価制度 ISMAP(Information system Security Management and Assessment Program)において、政府が定めるセキュリティ基準を満たすクラウドサービスとして評価され、ISMAPクラウドサービスリストへの登録が完了したことをお知らせします。国産の採用管理クラウドサービスとしては初の登録となります。





HRソリューションズ ロゴ





■登録の背景

ISMAPは、政府がクラウドサービスを調達する際に適用するセキュリティ評価制度です。評価を通過したサービスのみがリストに登録され、行政機関における安全なクラウド活用の基準として機能しています。

官民双方でクラウド活用が広がる中、情報セキュリティの信頼性と第三者による客観的な評価の重要性はますます高まっています。

HRSは採用・雇用領域を中心としたサービスを展開しており、「リクオプ」は年間900万件を超える応募と約50万事業所の職場※をつなぎ、採用活動の効率化と求職者体験の向上を実現する仕組みとして活用されています。※(2025年時点)

こうした採用・雇用を支える社会基盤としての役割を担うサービスとして、セキュリティ水準の強化と運用管理の品質向上に継続的に取り組んでいます。









■登録の意義

このたびのISMAP登録は、HRSが既に取得している5つのISO国際規格認証を基盤とした統合マネジメント体制により実現したものです。これにより、行政機関・企業双方に対する信頼性の向上につながります。





【ISO認証5件に基づく統合マネジメント体制】

HRSはISO認証5件を取得し、情報セキュリティ・プライバシー保護・クラウド運用・ITサービス品質の各領域で体系的な管理体制を整えています。

規格名 ：認証登録番号

ISO/IEC 27001(情報セキュリティマネジメントシステム)：IS 743812

ISO/IEC 27017(クラウドサービスセキュリティ) ：CLOUD 757206

ISO/IEC 27018(クラウド上の個人情報保護) ：PII 757204

ISO/IEC 27701(プライバシー情報マネジメント) ：PM 757203

ISO/IEC 20000-1(ITサービスマネジメント) ：ITMS 710189

詳細はこちら → https://www.hr-s.co.jp/iso/





【行政機関・企業への信頼性向上】

ISMAP登録は、政府が求める厳格なセキュリティ要求を満たしたクラウドサービスであることを示すものです。行政機関・自治体におけるクラウド調達の要件に対応するとともに、企業のお客様にとっても、セキュリティと運用体制の信頼性を示す客観的な指標となります。

HRSでは、この登録を契機に、行政機関をはじめとする幅広いお客様に対し、採用・雇用課題をワンストップで解決するプラットフォームとしての提供をさらに強化します。

今後も、システムの安定稼働と継続的な品質改善を通じて、お客様への価値提供の向上に取り組んでまいります。









▼サービス情報

サービス名 ： リクオプ

サービスサイト： https://recop.jp/

ISMAP登録番号 ： C26-0106-2









■会社概要

商号 ： HRソリューションズ株式会社

所在地 ： 東京都中央区日本橋3丁目10-5 オンワードパークビルディング10階

代表者 ： 代表取締役 武井 繁

設立 ： 2004年9月

資本金 ： 7億4,552万円(資本剰余金を含む)

事業内容： アルバイト・パート採用・雇用支援システム「リクオプ」「ハイソル」

シフト作成・作業割当管理システム「ハイソルシフト」

勤務シフトマッチングサービス「シフトワークス」

地方雇用・UIJターン促進支援システム「あのこの」「ごきんじょぶ」

などの企画・開発・販売

URL ： https://www.hr-s.co.jp/