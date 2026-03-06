大阪・舞洲で2年ぶりに開催される「ネモフィラ祭り」にあわせ、2026年4月11日（土）から5月10日（日）までの期間、祭り会場近くのガーデンリゾートホテル The Day Osakaでは、「TheDayスプリングフェア」を実施し、期間限定の食事メニューやアウトドア体験を提供します。ネモフィラ祭りの行き帰りに立ち寄るランチや休憩利用から、宿泊して舞洲での時間をゆったり過ごす滞在まで、目的に合わせて利用できます。

■大阪・舞洲の春を彩る「ネモフィラ祭り」

ネモフィラ祭りは大阪まいしまシーサイドパークで開催される、舞洲を代表する春の人気イベントです。丘一面に広がる青い花と大阪湾を望む景色が重なり合う風景は、この季節ならではの舞洲の魅力として親しまれています。当ホテルは会場近くに位置し、毎年、散策の合間の食事や休憩スポットとしても利用されています。

■ネモフィラ祭り期間限定・飲食メニュー

館内でゆっくり楽しめるランチビュッフェ

期間中、館内レストランでは期間限定ランチビュッフェを提供します。目の前で仕上げる神戸ポークのグリルステーキをはじめ、ロールキャベツなどの温製料理を用意。春の食材を取り入れた前菜や和食メニュー、イチゴスイーツなどもそろえます。

散策の合間に立ち寄れるテイクアウト

屋外エリアでは、ネモフィラ祭りの行き帰りや舞洲散策の途中に、気軽に楽しめるテイクアウトメニューを用意します。ハンバーグカレー、ホットドッグ、ポップコーン、ネモフィラをイメージしたオリジナルドリンクなどを販売予定です。※メニュー内容は変更となる場合があります。

春を彩るプレミアムスパークリングワイン「シャンドン ロゼ」

さらに、春のガーデンタイムをより華やかに楽しんでいただけるよう、鮮やかなローズピンクの「シャンドン ロゼ」も用意します。イチゴやチェリー、ピンクグレープフルーツを思わせる華やかな香りが立ち上がり、繊細な泡とともにフレッシュでエレガントな余韻が心地よい一杯です。ネモフィラの青とともに、特別感のあるひとときをお過ごしいただけます。

■土日祝限定・親子で参加できる体験イベント

期間中の土日祝には、親子で参加できる屋外体験を実施します。火おこしや丸太切りなどのアウトドア体験に加え、お子様向けの発掘体験も行います。参加費は体験内容により異なります。※実施内容は天候等により変更となる場合があります。

■舞洲の自然を楽しむ体験メニュー

ホテル周辺の環境を活かし、屋外で楽しめるアクティビティも用意しています。緑地を爽快に走るバギー体験や、電動サイクルでの周遊、お子様も参加しやすい発掘体験など、舞洲ならではの自然を感じながら楽しめる内容です。※実施内容は変更となる場合があります。

■ネモフィラ祭り期間限定・入園券付き宿泊プラン

ネモフィラ祭りの開催期間にあわせ、入園券付きの宿泊プランを用意しています。チケットはフロントでお渡しするため、当日はチケット売り場に並ぶことなくスムーズに入場できます。宿泊プランは素泊まりのほか、朝食付き、朝食＋昼食付きなど、滞在スタイルに合わせて選択可能です。

公式サイト予約者向け・平日限定特典

公式サイトからのご予約につきましては、平日は宿泊プランの種別にかかわらず、ネモフィラ祭りの入場チケットを宿泊人数分進呈いたします。

◆ The Day Osakaについて

大阪ベイエリア・舞洲に位置するガーデンリゾートホテル。約3.4万㎡のガーデンにログハウス、本館、新館ネストの3タイプの客室を備え、夕暮れには幻想的なミスト演出や焚き火リビングが楽しめます。都心から少し離れた自然の中で、心をほどくような時間をお過ごしいただけます。

【本件に関するお問い合わせ先】

The Day Osaka 〒554-0042 大阪市此花区北港緑地2-3-75公式サイト https://theday.osaka/ 06-6460-6688 /受付 9:00-21:00広報担当：大角（おおすみ）maishima_pr@castlehotel.co.jp