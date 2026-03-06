ののじ株式会社（本社：横浜市／代表取締役：髙部夢宙）は、多機能キッチンボウル「マルチスピナー」を、 2026年3月27日(金)より発売します。本製品は、【洗う・水切り・蒸す・盛り付ける・保存する】の5つの機能を1台に集約した、1～2人分にちょうどよいサイズ感と、シンプルで洗練されたデザイン性を兼ね備えたキッチンツールです。コンパクトな暮らしにフィットし、キッチン空間にも自然に溶け込みます。

1台5役をこれひとつで！

マルチスピナーは、野菜調理に必要な以下の5つの機能を1台に集約しました。

1～2人分にちょうどよいサイズ感と、シンプルで洗練されたデザイン性を兼ね備えたモダンライフスタイル向けのキッチン製品です。日常に無理なくなじむ佇まいと機能性を両立し、現代の暮らしにフィットする使い心地を追求しました。

製品特長

新開発のダイヤル式スピナー

指で回し、手のひらで止めるという直感的な操作性を追求したダイヤル式スピナーを新開発しました。軽い力でもしっかりと安定した水切りが可能です。蓋は全て分解可能。また、ハンドルレスのシンプルなデザインは収納時もすっきりと収まり、日常的に使いやすい設計となっています。（特許出願中）

TPX®で、ガラスのような美しさを日常に

ボウルには、三井化学製の高機能樹脂「 TPX® 」を採用。高い透明感と上質感を備えながら、電子レンジ対応の耐熱性、軽さ、丈夫さを実現。汚れも落ちやすい次世代の材質です。

細かな斜めスリット構造

ザル部分には細かな斜めスリットを採用し、水洗いから水切りまでをスムーズに行える設計です。千切りキャベツや米などの細かいものも扱いやすく、下ごしらえを効率化します。シンクに直接触れないよう、脚付き設計になっています。

スチームプレート付き

付属のスチームプレートを使用することで、電子レンジで手軽に蒸し調理が可能です。温野菜はもちろん、肉まんやシュウマイなどの軽食調理にもおすすめです。※蓋・スピナーは電子レンジ非対応

全パーツ分解可能・食洗機対応

スピナー蓋やボウルのすべり止めゴムに至るまで、すべてのパーツを分解可能。さらに、全パーツが食洗機に対応しています。衛生面にも配慮し、細かな部分までしっかり洗浄できるため、調理の手軽さだけでなく後片付けまで考えた設計です。「調理道具」から「食卓の器」、そして「保存容器」まで。マルチスピナーは、野菜調理にまつわる日々の小さなストレスを減らし、忙しい日常の中でも、野菜のある暮らしを無理なく、自然にサポートします。

【How to】使用シーン

Wash（洗う）

Spin-dry（水切り）

Steam（蒸す）

Serve（盛付ける）

Store（保存する）

使った後は全てを重ねて場所を取らずに仕舞えます。

“これひとつで”ちょうど良いコンパクト＆マルチボウル

サラダづくりはもちろん、肉まんや蒸し料理などの加熱調理にも対応。下ごしらえから仕上げまで、これひとつで完結します。

商品情報

商品名：マルチスピナー販売価格：3,400円（税抜）／ 3,740円（税込）型番：NMP-01BaJAN：4582577260354サイズ：約19×19×14.5cm重量：約400g容量：約1.7L材質（耐熱温度）：【ボウルTPX】（ポリメチルペンテン）（耐熱温度140℃）【スチームプレート】ポリプロピレン（耐熱温度140℃）【すべり止め】シリコーンゴム（耐熱温度140℃）【蓋、スピナー蓋】ポリプロピレン（耐熱温度90℃）取扱い店舗：・キッチン用品専門店、キッチン用品取り扱い店他・ののじ公式オンラインストア（https://nonoji.jp）・ののじ公式楽天（https://www.rakuten.co.jp/nonoji/）・ののじ公式Yahoo！ショッピング（https://store.shopping.yahoo.co.jp/nonoji/）