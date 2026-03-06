ジーライオンアリーナ神戸が立地する神戸ウォーターフロント「TOTTEI」エリアにある『EN³（エンスリー）TOTTEI BBQ』は、3月20日（金・祝）より、神戸の港の景色を望むロケーションで、手ぶらで気軽にBBQを楽しめる新サービスを開始いたします。昼は海と空の広がりを感じる開放感、夜は神戸らしい港夜景。神戸の海風を感じながら、火を囲むBBQの時間をお楽しみいただけます。

■ 手ぶらで気軽に楽しめるBBQサービス

EN³では2階でBBQレストランを営業していますが、新たに1階エリアにて、準備や後片付けを気にせずご利用いただけるBBQサービスを開始いたします。器材や食材はすべて揃っており、到着後すぐに神戸の港景色とともにBBQをお楽しみいただけます。仲間やご家族との食事はもちろん、観光やお出かけの合間にも立ち寄りやすいスタイルです。

◎ 六甲和牛や播州百日鶏を楽しむメニュー

BBQメニューには、六甲姫牛や六甲和牛、神戸ポーク、播州百日鶏など、素材の美味しさを活かした食材をご用意いたします。シンプルに焼き上げることで引き立つ味わいをお楽しみいただけます。

◎ 選べる3つのプラン

ご利用シーンにあわせて、3つのコースをご用意しております。※すべて税込・お一人様料金・ライトプラン 4,300円 （六甲姫牛・神戸ポーク・播州百日鶏など）・おすすめプラン 6,300円 （肉類増量＋ホタテ付きの充実内容）・プレミアムプラン 8,300円 （六甲和牛・有頭海老を含む特別仕様）このほか、食材のお持ち込みも可能です。持ち込み利用料金 1,800円（税込）

■ 観戦や散策の合間にも楽しめるテイクアウト

1階エリアでは、公園散策やアリーナ観戦の合間にも立ち寄りやすいテイクアウトメニューをご用意しています。六甲姫牛の炭焼き丼や神戸ポーク丼など、屋外でも満足感を得られる丼メニューをラインナップ。さらに、片手で手軽に楽しめるBBQホットドッグもお楽しみいただけます。短時間で受け取りやすく、気軽さと食べ応えの両立を意識したメニュー構成といたしました。

■ ご利用情報（1階 手ぶらBBQ）

《開始日》3月20日（金・祝）《営業日》・営業日は変動する場合がございます。最新の営業日および空き状況は予約ページにてご確認ください。・予約ページ https://www.tablecheck.com/shops/en3-tottei-bbq/reserve※イベント開催日は混雑状況によりご案内方法を変更する場合がございます。《営業時間》昼の部 11:00～15:00夜の部 17:00～21:00

■ 予約・受付方法

ご予約はご利用日の3日前まで受け付けております。・予約ページhttps://www.tablecheck.com/shops/en3-tottei-bbq/reserve・公式LINEhttps://line.me/R/ti/p/@387lqixx?ts=08081203&oat_content=url・電話（店舗）TEL：なし

■ TOTTEI開港祭にあわせたサービス展開

TOTTEIでは3月20日より、「TOTTEI KOBE 開港祭 1st ANNIVERSARY」 が開催されます。ジーライオンアリーナ神戸を中心に、神戸の海と港の景色が広がるロケーションも、このエリアの魅力のひとつです。EN³ではこの節目にあわせ、神戸の港景色とともにBBQを楽しめる新サービスを展開し、海と空の広がりを感じながら過ごす、開放感あふれるひとときをご提供いたします。

https://totteikobe-anniversary.com/1st/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社バーベキューアンドコー〒673‐0016 兵庫県明石市松の内2‐2https://bbqandco.jp/広報室：大角（おおすみ）TEL：078-927-6660E-mail：pr@bbqandco.jp