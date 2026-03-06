Beyond Alliance：大手企業各社、超汚染物質の削減に向け1億ドルを投入





ニューヘイブン、コネチカット州, 2026年3月5日 /PRNewswire/ -- グローバル企業のグループは本日、超汚染物質の削減を加速させるための1億ドルのイニシアチブを発表しました。超汚染物質とは、メタン、ブラックカーボン、冷媒ガスなどの強力な温暖化物質を指し、これまでの気候温暖化の約半分に影響を及ぼしているほか、有害な大気汚染の原因にもなっています。

「Superpollutant Action Initiative」と名付けられたこの新たな取り組みは、短寿命でありながら極めて強力なこれらの汚染物質を削減するプロジェクトへの資金提供を拡大することで、気候、健康、および経済にプラスの効果をもたらすことを目的としています。このイニシアチブを通じて、Amazon、Autodesk、Figma、Google、JPMorganChase、Salesforce、Workdayを含む各社は、世界中の超汚染物質を対象とした影響力の大きいプロジェクトを特定し、資金を提供します。本イニシアチブの目標は、2030年までに1億ドルを投入し、進展が極めて重要な分野での取り組みを後押しすることです。

「大気温暖化の抑制を考える上で、超汚染物質は重要な鍵を握っています。専門家は、可能な限りこれらを排除することが、短期間で効果をもたらすための最も強力な手段の一つであり、CO2除去を補完する極めて重要な役割を果たすという意見で一致しています。Googleは、同業他社と共に超汚染物質の排除に向けた取り組みを加速できることを嬉しく思います」と、Googleのカーボンクレジットおよびカーボン除去統括責任者であるRandy Spock氏は述べています。

超汚染物質は、エネルギー生産、農業、廃棄物、冷却システムなどから排出されます。一般的な超汚染物質は大気中での滞留時間が二酸化炭素よりも短いものの、熱を閉じ込める力は数十倍から数千倍も強力です。そのため、超汚染物質の削減は、短期的な温暖化を抑制するための最も迅速な方法の一つとされています。

超汚染物質を削減するための多くの解決策は、すでに利用可能であり、費用対効果も高いものです。メタンだけでも現在の短期的な温暖化の約3分の1を引き起こしており、世界規模でメタン削減に取り組むことで、2050年までに1兆ドル以上の市場損害を回避できる可能性があります。

超汚染物質に対する迅速な対策は、人類と環境の双方に大きな利益をもたらします。分析によれば、積極的な削減によって2050年までに摂氏0.5度以上の温暖化を回避できるほか、大気汚染による年間数百万人の早期死亡を防ぎ、毎年数千万規模の農作物を守ることが可能になります。したがって、超汚染物質の削減は、目先の温暖化を遅らせるための最も効果的かつ即効性のある方法の一つであり、地球にとって重要な「緊急ブレーキ」となります。

「超汚染物質の削減は、短期的な温暖化を抑制する最善の方法の一つであり、大気の質、公衆衛生、および農業の回復力に不可欠な利益をもたらします。マルチステークホルダー・アプローチは、こうした解決策の大規模展開を加速するうえで有効です。Salesforce は、同業他社と共にこのイニシアチブを支援できることを誇りに思います」と、Salesforceのサステナビリティ担当バイスプレジデントであるMax Scher氏は述べています。

このイニシアチブは、企業の資金を信頼性の高い気候変動対策ソリューションへ拡大することに注力する企業主導の連合体、Beyond Allianceが主催しています。Beyondは、調査、報告、知識共有、およびイニシアチブの実施に関連するその他の活動を提供することで、参加企業を支援します。

Beyond AllianceのディレクターであるLuke Pritchard氏は次のように述べています。「私たちは気候変動における極めて重要な10年を迎えています。超汚染物質の削減は、温暖化の曲線を迅速に変えることができる数少ない手段の一つです。このイニシアチブは、企業が最も重要な分野に民間資本を投入し、温暖化を抑制し、大気の質を改善し、現在目に見える成果を出すソリューションを実現すると同時に、他社が追随できる明確な道筋をいかに示せるかを証明するものです。」

迅速な行動のための最良の機会を特定するため、Beyond AllianceはCarbon Containment Labおよび主要な科学専門家と提携し、企業が超汚染物質対策の進展をいかに支援できるかを強調したグローバルなロードマップを作成します。今年後半に発表予定のこのロードマップは、民間資本をどこに、どのように投入すれば最大のインパクトが得られるかを概説するもので、他の企業、投資家、政府が進展を加速できるよう一般公開される予定です。

Beyondは、波及効果、科学的厳密性、透明性、緊急性、およびコラボレーションなど、成果を最大化するために設計された一連の指導原則に基づいてイニシアチブを構成しました。詳しくは、www.beyond-alliance.org/superpollutantsをご覧ください。

この発表は、Cascade Climate、Clean Air Fund、Climate and Clean Air Coalition、Climateworks Foundation、Environmental Defense Fund、Global Methane Hub、Super Pollutant Action Alliance など、超汚染物質対策を加速するために活動している主要団体から歓迎されています。

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/2923338/Beyond_Alliance_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com