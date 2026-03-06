株式会社ZENB JAPAN（ゼンブ ジャパン）（愛知県半田市、以下 ZENB）は、本日2026年3月6日（金）、ニュウマン高輪 North 1Fにて、期間限定POPUPストア「ZENB STORE & SANDWICH」をオープンしました。開催期間は4月26日（日）までとなります。本ストアは、オンラインを中心に展開するZENBが、“買う・知る・食べる”を一度に体験できる場として展開する期間限定ストアです。野菜や豆など植物を可能な限り“まるごと・ぜんぶ”使い、グルテンフリーで動物性原料不使用。素材本来のおいしさと栄養を活かしたZENBの食体験を、より身近に楽しめます。

“グルテンフリー＆プラントベース＝物足りない”を覆す驚きのサンドイッチを限定販売

ふんわり、もっちり食感が魅力のまるごと豆粉パン「ZENBブレッド ふわもちロール」を使用した、グルテンフリー＆プラントベースの店舗限定サンドイッチを販売します。

＜サンドイッチのラインナップ（価格は税込）＞

メンチカツサンド 465円

レンズ豆やきのこや野菜などをローストして旨みを凝縮し、大豆ミートと合わせたジューシーな具材と、サクッ・カリッとした米粉の衣のバランスは、植物性とは思えない満足感を楽しめる一品です。

焼きそばサンド 420円

黄えんどう豆100％のZENBヌードルを使用。スパイスの効いたヴィーガンオイスターソースで仕上げ、どこか懐かしくもスパイシーな野菜の旨みたっぷりな味わいに。

たまご風サンド 410円

白身の代わりに豆腐、黄身の代わりにひよこ豆をベースに、ターメリックやマスタードで風味を加えたオリジナル“たまご”ペースト。見た目も味わいも満足感がありながら、卵は不使用。思わず騙されてしまう人が続出するたまごサンドです。

バインミーサンド 432円

五香粉で香り付けし、こめ油でこんがり焼き上げた厚揚げをサンド。大根とにんじんの酢漬け、パクチーの爽やかさがアクセントになった一品です。

あんバター風サンド 410円

小倉餡にメープルのやさしい甘さと岩塩のアクセントを加えたオリジナルあんこ。ヴィーガンバターと合わせ、甘じょっぱさがクセになる味わい。

西新宿の人気店「MORETHAN BAKERY（モアザンベーカリー）」がメニューを監修。“プラントベース＝物足りない” というイメージを覆す満足感とヘルシーさを両立した新しいサンドイッチ体験をお届けします。

MORETHAN BAKERY/SUNDAY VEGANサンドイッチディレクター 山口 友希さん

ZENBの人気商品を実際に手に取って選べる

「オンラインで気になっていた商品を、実際に見て選びたい」という声に応えるリアルストアです。店内では、ZENBの定番・人気商品を展開し、一部商品はその場で試食が可能。日常使いからギフトまで、ライフスタイルに合わせて選べます。

＜ZENB商品のラインナップ（価格は税込）＞

・ZENBブレッド8種 274円・ZENBハッピー4種 198円・ZENBチップス2種 274円・ZENBパスタスナック3種 274円・ZENBベイクドドーナツ2種 298円・ZENBヌードル2種 792円・ZENBマメロニ 792円・ZENBパスタソース5種 318円・ZENBデリ（カップスープパスタ）2種 398円・ZENBスープ5種 338円*販売商品は変更となる可能性があります。

「ZENB STORE & SANDWICH」開催概要

店名：ZENB STORE & SANDWICH期間：2026年3月6日（金）～4月26日（日）住所：ニュウマン高輪 North 1F（東京都港区高輪2丁目21-1）営業時間：11:00～18:30内容：・ZENB商品の販売・「ZENBブレッド ふわもちロール」を使用したグルテンフリー＆プラントベースサンドイッチの販売（MORETHAN BAKERY監修／店舗限定）

ZENBとは

野菜や豆といった植物を可能な限りまるごと“ぜんぶ”使った食で、おいしくてカラダにいい、人と社会と地球の健康に貢献する、ウェルビーイングな食生活を提案しています。動物性原料不使用で、可能な限り添加物も使用せず、素材そのもののおいしさと栄養を余すことなく活かしています。小麦や米よりもヘルシーで地球にもやさしい黄えんどう豆を使った「ZENBヌードル」「ZENBブレッド」「ZENBチップス」や、普段食べずに捨ててしまう芯や皮まで、まるごと野菜を使った「ZENBカレー」「ZENBスープ」「ZENBバトン」などを販売しています。・公式サイト：https://zenb.jp・Instagram：https://www.instagram.com/zenb_japan/・X：https://x.com/Zenb_jp＜本件に関するお問い合わせ先＞お問い合わせフォーム：https://support.zenb.jp/hc/ja/requests/new