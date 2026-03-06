HuaweiとBittel、Xinghe AI SafeStayホテルキャンパス・ネットワークソリューションを発表

バルセロナ、スペイン、2026年3月5日 /PRNewswire/ -- MWC Barcelona 2026の期間中、HuaweiとShandong Bittel Intelligent Technology Co., Ltd. （以下Bittel）は共同で、Xinghe AI SafeStayホテルキャンパス・ネットワークソリューションを発表しました。このソリューションは最先端のAirEngine製品を使用し、ホテルのあらゆるシナリオでWi-Fi 7のカバレッジを実現し、有線と無線の両方でデュアル10Gbpsアクセスを可能にします。革新的なスマートIoT制御システムにより、ゲストはシームレスに温度調整を行えると同時に、エネルギー消費を20%削減します。さらに、24時間365日のセキュリティにより、安全で安心な滞在を保証します。ホテル向けにカスタマイズされたこのソリューションは、パートナーのリソースを活用して、デバイスをプラグアンドプレイで即座に導入できるモデルを提供します。これにより、設置とデバッグのプロセスが簡素化され、サービス展開が加速します。



Bittelの欧州・アフリカ・CIS地域担当マーケティング・ディレクターであるWei Zhenhua氏は次のように述べています。「私たちは2020年にHuaweiとの協業を開始しました。今回発表されたソリューションは、Huaweiの最先端Wi-Fi 7技術と当社のシステム統合に関する専門知識を組み合わせたものです。これにより、赤外線センサーやミリ波レーダーなどの追加機器が不要になります。Huaweiの高度なAP機能を活用することで、空間インテリジェンスを通じてホテルの競争力を再定義する、スムーズでインテリジェントなソリューションを提供します。私たちは共に、安全なAI駆動型ホテルを創出し、業界全体のデジタル変革を加速させていきます。」



Bittelの欧州・アフリカ・CIS地域担当マーケティング・ディレクターであるWei Zhenhua氏は、以下を含むHuaweiからの出席者とともに共同ソリューション発表会に出席しました。Huawei Manufacturing and Large Enterprises BUの副総裁であるXu Jianfeng氏、Huawei Commercial Scenario DeptのディレクターであるXu Qiang氏、Huawei Data Communication Product LineのCampus Network Domain担当副総裁であるChen Zhiwei氏、およびHuawei Manufacturing and Large Enterprises BUのPartner Development & Sales DeptのディレクターであるLi Aiping氏。

今後もHuaweiは革新を続け、世界中のより多くの優れたパートナーと協力し、ホテルが消費者のパーソナライズされた需要に応え、より魅力的な体験を提供し、運用コストを削減して市場競争力を強化できるよう支援していきます。

