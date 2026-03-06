全国に73の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼俊介）は、2026年3月1日に「大江戸温泉物語わんわんリゾート 那須塩原」（以下、わんわんリゾート 那須塩原）「大江戸温泉物語わんわんリゾート 西伊豆」（以下、わんわんリゾート 西伊豆）をグランドオープンいたしました。「大江戸温泉物語わんわんリゾート」シリーズの関東エリア、東海エリアにおける出店は初めてとなります。

～川のせせらぎが心地よい、わんちゃんとずっと一緒に過ごせる温泉宿～

「大江戸温泉物語わんわんリゾート 那須塩原」

首都圏から好アクセスを誇り、豊かな自然に恵まれたリゾート地、栃木県・那須塩原。この地に佇む「大江戸温泉物語Premium ホテルニュー塩原」の旧B&H館（ビューティー＆ヘルシー館）が、お部屋でのくつろぎ時間や食事時間も愛犬と一緒に過ごせる温泉宿「わんわんリゾート 那須塩原」として生まれ変わりました。那須塩原の自然の中で、愛犬との絆が深まる特別な滞在時間をご提案します。所在地 ：〒329-2921 栃木県那須塩原市塩原705交通アクセス（車） ：東北自動車道 西那須野塩原ICより約25分公式サイト ：https://x.gd/rLn87

■客室

全室がわんちゃんと宿泊可能な客室となっております。リニューアルに伴い、わんちゃんの足腰に負担がかからないよう客室の畳やカーペットなどを貼り替え、衛生対策のための「空間除菌脱臭機 ジアイーノ」も設置。あると便利なわんちゃん用のエチケットアイテムもご用意しております。さらに、３部屋限定の露天風呂付客室には、わんちゃん専用のバスタブも完備しております。同じ空間でゆったりと癒しのひと時を共有できます。贅沢なプライベートタイムをお楽しみください。

■わんわんラウンジ

チェックイン時や湯上りなどに自由にご利用いただけるわんわんラウンジでは、飼い主様には無料のドリンクを、わんちゃんには専用のおやつビュッフェをご用意しております。わんちゃんと一緒にゆったり過ごしながら、お客様同士の新たな出会いや交流が生まれる場としてもお楽しみいただけます。

■レストラン

お食事の時間もわんちゃんと一緒にお過ごしいただけるよう、今回のリニューアルでレストランを改装いたしました。お食事は栃木名物のニラそばやスープ入り焼きそばなどご当地グルメも充実。季節限定メニューを含む種類豊富なバイキングをお楽しみいただけます。また、わんちゃんには、ハンバーグプレートやポークソテーなどのお食事系から、ケーキなどのデザートまで、種類豊富なわんちゃんグルメもご用意しております。（有料）

■館内施設

館内には、愛犬が楽しめる屋内ドッグランと屋外ドッグランを新設いたします。広々とした2つのドッグランで、天候を気にせず、のびのびと走り回ることができます。そのほかセルフグルーミングコーナーや旅の記念になるフォトスポットもご用意。特別な思い出作りと心からの癒しをご提供いたします。

～非日常を楽しむ、わんちゃんとずっと一緒のオーシャンリゾートホテル～

「大江戸温泉物語わんわんリゾート 西伊豆」

伊豆半島はユネスコに認定されている世界ジオパークのひとつであり、特に西伊豆エリアは首都圏から約2時間30分の好アクセスで夕日の絶景、そして温泉と大自然の恵みを満喫できるリゾート地です。その西伊豆エリアにある旧大江戸温泉物語 土肥マリンホテルが、お部屋でのくつろぎ時間やお食事の時間も愛犬と一緒に過ごせる温泉宿「わんわんリゾート 西伊豆」として生まれ変わりました。所在地 ：〒410-3302 静岡県伊豆市土肥2791-4交通アクセス（車）：東名高速道路 沼津ICより約1時間20分新東名高速道路 長泉沼津ICより約1時間30分公式サイト ：https://x.gd/8joI8

■わんわんラウンジ

チェックイン時や湯上りなどに自由にご利用いただけるわんわんラウンジでは、無料のドリンクをご用意いたします。わんちゃんと一緒にゆったり過ごしながら、お客様同士の新たな出会いや交流が生まれる場としてもお楽しみいただけます。

■屋内・屋外ドッグラン

プールデッキの一部を改修し、約200㎡の屋外ドッグランを新設いたしました。わんちゃんも自然の潮風を浴びながら遊ぶことができます。館外へはロビーから出入り可能で、わんちゃん用の足洗い場も設置しております。また、天候を問わず楽しめる約35㎡の屋内ドッグランやセルフグルーミングコーナーなどわんちゃん用の設備が充実しています。

■レストラン

お食事は夕朝食ともにバイキングをご提供いたします。ライブキッチンではえび・ほたて・いかの海鮮浜焼きに、熱々のサーロインステーキを出来たてでご提供いたします。ご当地グルメとして、アジフライ、静岡黒はんぺんなど静岡県・伊豆の名物や季節限定メニューも取り揃えております。わんちゃん用のメニューとして、静岡のブランド牛のあしたか牛を使用したハンバーグ、ステーキやビーフWANバーガー、さつまいもと豆乳のモンブランなどをご注文いただけます。（有料）※サーロインステーキは調味牛脂を注入した加工肉です

■温泉施設

2階の「海の見える大浴場」からは、悠然と広がる駿河湾の美景を一望できます。夕刻になれば、黄金色に染まる景色を眺めながら温泉体験が可能です。（季節・天候・時間により景色は異なります）※わんちゃん同伴での大浴場のご利用はご遠慮いただいております※「海の見える大浴場」は男女入替制（女性：15:00～24:00 男性：5:00～10:00）※加水、一部加温、循環ろ過

「大江戸温泉物語わんわんリゾート」シリーズとは

わんちゃんとの家族旅行を楽しむ温泉宿。わんちゃん同伴専用の温泉宿だから、ほかのお客様に気兼ねなく、わんちゃんとゆっくりお過ごしください。ドッグラン、わんわんラウンジ、フォトスポットなど、わんちゃんとの滞在を快適にする多彩な施設やアイテムをご用意。わんちゃんとずっと一緒の家族旅行をお楽しみください。詳細はこちら https://x.gd/2Svb3

【会社概要】

■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月）■資本金 100百万円■代表取締役 川粼 俊介■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開 （大江戸温泉物語グループとして全国73施設。2026年3月現在）■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/