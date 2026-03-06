HONOR CEOがMWC 2026で注目を集める中、ロボットフォンの革新性と知能統合が称賛される

James Liは、拡張人間知能（AHI）を今後の方向性として提示し、AIが人間の可能性をどのように高められるかを概説しました。

バルセロナ（スペイン）、2026年3月6日 /PRNewswire/ -- 3月4日、グローバルなAIデバイス・エコシステム企業HONORの最高経営責任者（CEO）であるJames Liは、モバイル・ワールド・コングレス（Mobile World Congress, MWC）2026のメインステージで将来を見据えた基調講演を行い、AIが人間の可能性をどのように高められるかについて概説しました。



James Li, CEO of HONOR, delivered keynote address on the main stage of MWC.



「AIの本質は、人間中心であり続けるべきだと私たちは考えています」と、HONORのCEOであるJames Liは、同社がMWCのメインステージに初めて登壇するにあたり語りました。「私たちの目標は、知能（IQ）と感情知能（EQ）の両方を備え、問題を解決する力と理解する心を持つインテリジェンスを実現することです。それにより、急速に変化する世界を私たちが乗り越えるのを支え、喜びと愛、そして知恵をもって一瞬一瞬を生きられるようになるでしょう」

HONORは今年のMobile World Congress（MWC）で、未来に向けた大胆なビジョンである「拡張人間知能（AHI）」を中心に大きな存在感を示しました。さらに、最大の注目を集めた「HONOR ロボットフォン」の披露により、そのハイライトを飾りました。



GLOMO award presented to HONOR at MWC



HONORは、MWC 2026において 、シリコンカーボン電池技術の実用化・商業化により、グローバルモバイル（GLOMO）賞の「ベスト・ディスラプティブ・デバイス・イノベーション賞（Best Disruptive Device Innovation）」を受賞しました。

このイノベーションにより、HONOR マジックV6は業界初となるシリコン含有率25%を達成し、超薄型折りたたみ式設計でありながらより高いエネルギー密度を実現しました。MWC 2026でHONORは、シリコン含有率32％、985 Wh/Lを実現したHONORの全く新しいシリコンカーボン・ブレード・バッテリーによる次世代バッテリーのイノベーションも披露しました。同バッテリーは、超薄型・超高エネルギー密度のバッテリー技術のさらなる飛躍を示しています。

さらに、数多くの国際機関が、HONOR ロボットフォン、HONOR マジックV6、HONOR マジックパッド4、HONOR マジックブックプロ 14といった一連のHONOR製品をMWC 2026において「ベスト・イン・ショー（Best in Show）」に選出しました。また、メディアやアナリストからは、人間中心のイノベーションとロボット工学、AI、モバイル通信技術の統合が高く評価されました。

HONORのロボットフォンは、AI革命において人間を中心に据えるというHONORのAHIビジョンを最も象徴的に示す製品です。このビジョンは、人間の可能性と創造性を代替するのではなく、高める技術を推進することを提唱しています。

このビジョンを実現するためには、3種類のインテリジェンスが連携する必要があります：パーソナル・インテリジェンス：ユーザーの個人端末に常駐するAIエージェント。ユニバーサル・インテリジェンス：人類の集合知として、世界の知識をユーザーに届けるAI。エッジ・インテリジェンス： ロボットや電気自動車のように、物理世界でユーザーの新しい「目」や「手」として機能するAI。

HONOR ロボットフォンは、世界を感知し、相互作用できる具現化されたAIデバイスとして、これら3種類のインテリジェンスがシームレスに統合され、誰もがプロの映像作家になれることを可能にします。AIと映像技術を融合させることで、新しい自己表現の世界を切り拓きます。「これにより創作活動は容易になるだけでなく、はるかに刺激的なものになります」とJames Liは語りました。

また壇上では、業界全体への協業を呼びかけ、共にAIデバイスのエコシステムを創り上げることを提案しました。「私たちは最高にクールな企業を目指し、最高にクールな人材とチームを組みます。共に、AIの未来をクールに創り上げましょう！」と述べました。

ロボットフォンから最新の折りたたみ式スマートフォン、タブレット、PCに至るまで、世界のメディアおよびMWC参加者はホール3のHONORブースにて、インテリジェント・デバイスの未来を直接体験することができます。

