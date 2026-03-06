大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区 社長：上原 茂］は、スキンケアブランド「トリニティーライン」より、毎年大好評いただいております薬用美白※２UVミルク「トリニティーライン 薬用ホワイトニングUVミルク プロテクション」のお得なビッグサイズ（60g）※3を、2026年3月3日（火）、自社通信販売サイト「TAISHO BEAUTY ONLINE」にて期間・数量限定で販売開始致しました。本製品は、SPF50+/PA++++（最強※1レベル）という高いUVカット効果で春夏の強い紫外線から肌を守りながら、美白※2有効成分「ビタミンC誘導体※4」がメラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐUVミルクです。更に、ヒト型セラミド※5が日中のうるおいをキープしながら、肌荒れ防止有効成分「グリチルレチン酸ステアリル」が紫外線などによる肌荒れを防ぐだけでなく、紫外線吸収剤不使用（ノンケミカル処方）で肌に優しい使い心地も両立しており、長年多くのお客様にご愛用いただいているロングセラー商品です。ベタつかずスーッと肌になじみ、白浮きもしないので、顔だけでなく、これからの季節、気になる手や首、身体、全身の紫外線対策としてお使いいただけます。紫外線が急激に強くなるこの季節に、たっぷりお使いいただけるお得なビッグサイズをぜひお試しください。※1 SPF50＋/PA＋＋＋＋：トリニティーライン製品中の中での比較※2 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐこと※3 通常サイズは30g※4 美白有効成分:アスコルビル2-グルコシド※5 保湿成分:セラミド2

◇製品概要

・製品名：トリニティーライン 薬用ホワイトニングUVミルク プロテクション・製品区分：医薬部外品・用法・用量：手のひらに適量とり、顔全体になじませてお使いください。・包装／価格：30g／3,630円、60g／5,500円（消費税込）・発売日：2026年3月3日（火）

■ TAISHO BEAUTY ONLINE 『トリニティーライン』ブランドサイト https://taisho-beauty.jp/shop/e/etrinity/

