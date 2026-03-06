北海道新聞社は、日本製の高品質なランドセルを製造するメーカー6社を迎えた2027年度春ご入学向け展示会イベント『道新presents ランドセルマルシェ in 札幌 2026』を6月27日(土)･28日(日)の2日間、札幌市中央区の北海道自治労会館5階で開催します。

■ランドセルマルシェとは？

https://entry.hokkaido-np.co.jp/event/15869

日本製で、機能性にも優れた高品質なランドセルメーカーのみを厳選し、沢山のランドセルを実際に手に取り、素材や色、機能を確かめ、ご家族皆さまで楽しみながら納得のいくランドセル選びをしていただけるのが、「ランドセルマルシェ」です。

昨年初開催し、2日間で500名以上が来場した人気イベントです。今年は出展メーカー数が6社に増え、より多くのランドセルから満足できるランドセルを探していただけます。

■ランドセルマルシェならではの４つのポイント

１．【事前予約制】制限時間なし。混雑せず、ゆっくり選べます

本イベントは事前予約制で、滞在時間の制限がありません。時間に追われることなく、実際に背負って体感し、親子でじっくり相談いただけます。6メーカーすべてが同じ会場のため、複数メーカーのランドセルを比較しながら検討することも可能です。

制限時間のない落ち着いた環境でのランドセル選びは、ランドセルマルシェならではの特徴です。

２．【日本製・高品質】ランドセルメーカー6社が集結

ランドセルマルシェは、日本製で機能性に優れた高品質なランドセルを製造する「生田」「榮伸」「コクホー」「CHIKYU」「カバンのフジタ」「萬勇鞄」が、各々ほぼ全種類のランドセルを持ち寄る展示会です。北海道では直接手に取って検討できない6メーカーが集合し、メーカー担当者に直接相談しながら多くのランドセルを比較検討できます。会場では予約注文が可能です。

※お支払いはクレジットカード決済のみとなります※ランドセルは注文生産となりますので、商品のお届けは後日となります

３．【お菓子・飲み物・ぬりえあり】お子さまも楽しい思い出になるように

会場内には休憩スペースを設置し、お菓子・飲み物・ぬりえなどをご用意しています。お子さまが快適に過ごせるよう配慮しています。

ベビーカー入場も可能で、トイレ・授乳室・おむつ替えスペースも備えています。小さいお子さん連れでも安心してご来場いただけます。

４．【札幌駅徒歩6～8分】アクセス抜群の好立地

会場は、北海道自治労会館5階大ホール（札幌市北区北6条西7丁目5）で、JR札幌駅西改札口から徒歩6分、地下鉄南北線さっぽろ駅から徒歩8分の好立地です。札幌駅が最寄りであるため、札幌市外からのご来場も大歓迎です。

※会場に専用の駐車場はございません。公共交通機関または近隣のコインパーキングをご利用ください。

■出展メーカー(50音順)

・生田

・榮伸

・コクホー

・CHIKYU

・カバンのフジタ

・萬勇鞄

■開催概要

・名称 ：道新presents ランドセルマルシェ in 札幌 2026・会場 ：北海道自治労会館 5階大ホール（北海道札幌市北区北6条西7丁目5）・開催日時 ：6月27日(土) 10：00～17：00①10：00～11：30入場、②11：30～13：00入場、③13：00～14：30入場、④14：30～16：00入場、⑤16：00～16：30入場6月28日(日) 9：00～15：00①9：00～10：30入場、②10：30～12：00入場、③12：00～13：30入場、④13：30～14：30入場・入場料 ：無料（事前予約制）・主催 ：北海道新聞社・出展社 ：生田・榮伸・コクホー・CHIKYU・カバンのフジタ・萬勇鞄・アクセス ：JR札幌駅西改札口から徒歩6分／地下鉄南北線さっぽろ駅から徒歩8分・駐車場 ：ありません。公共交通機関または近隣のコインパーキングなどをご利用ください。・その他 ：当日の様子を撮影させていただき、ランドセルマルシェおよび北海道新聞社のSNSや各種PRツールで使用させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。・公式サイト：https://moula.jp/articles/life/entry-8572.html

https://entry.hokkaido-np.co.jp/event/15869