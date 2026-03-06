株式会社 横浜岡田屋（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：岡田 伸浩）が運営するショッピングセンター「川崎モアーズ」では、館内レストラン各店のパーティーメニューを一挙にご紹介する「パーティーメニュー特集」を展開中です。

気分や利用シーンに応じてお選びいただける内容を取りそろえました。シェアしやすいカジュアルメニューから、会食や懇親会にも適したコース料理まで幅広く展開し、ビジネス・プライベートを問わずさまざまな集まりの場面でご活用いただけます。

各店舗メニューの紹介

【7F】若竹

全品食べ飲み放題 2時間

お一人様/5,780円

みんなでシェアしながら楽しめるボリューム満点のメニューや、お酒が進む一品料理など、テーブルを華やかに彩るラインナップをご用意しました。お好きな料理を思う存分味わいながら、グラスを片手に笑顔あふれるひとときを。仲間との集まりや会社のご宴会、歓送迎会にも最適な、賑わいあふれる時間をお楽しみいただけます。

【7F】kawara CAFE&DINING

贅沢2種類のフォンデュ＆フォンデュ

1人前/1,628円

黒糖を香ばしくブリュレしたチーズフォンデュと濃厚な味わいと心地いい酸味が楽しめる熱々トマトオイルの欲張りフォンデュです。具材をたっぷりと絡めながら、2種それぞれの美味しさを食べ比べる楽しさも魅力。テーブルを華やかに彩ります。※2人前からのご注文で承ります。

【7F】てけてけ

ポテナゲでかブツ

1,815円

通常サイズの約6倍の山盛りポテトフライに、ナゲット20個を豪快にセット。シェアしてお楽しみいただけるインパクト抜群の超特大メニュー♪シーンや人数に合わせてお選びいただけるよう、普通盛り・大盛り・特大サイズの3サイズをご用意。用途に応じて最適なボリュームをお選びいただけます。

【7F】Asian Dining & Niku Bar Sita

大満足！2時間肉寿司食べ放題＆飲み放題

お一人様/3,500円

人気の肉寿司5種と、60種類以上のドリンクが思う存分楽しめる、2時間の食べ飲み放題プランです。食べ放題・飲み放題を含む全11品の充実コースは、ボリュームも内容も大満足。宴会や友人同士の集まり、記念日など、さまざまなシーンで楽しめるおすすめメニューです。※席料金として＋300円いただいております。※食べ放題も飲み放題もL.O30分前※料理は順番に提供いたします。

【8F】串家物語

串揚げ食べ放題+飲み放題

平日ランチ 1,920円

平日ディナー 2,900円

土日祝ランチ 1,980円

土日祝ディナー 2,970円

ドリンクバー 330円

アルコール飲み放題 1,430円～

※大人1名の価格です。

約30種類の串揚げと約20種類のサイドメニューが食べ放題の、バラエティ豊かなプランです。季節ごとに変わる串ネタや、新鮮野菜を使ったサラダ、熱々のホットメニュー、食後のデザートまで、多彩なラインナップを心ゆくまでお楽しみいただけます。

【8F】川崎酒場

食べ放題・飲み放題(2時間制)

お一人様/4,378円

人気の手作りもつ煮をはじめ、約40種類もの豊富なお料理を心ゆくまで楽しめる、2時間の食べ放題・飲み放題プランです。多彩なラインナップを取り揃え、仲間とシェアしながらワイワイ楽しめるのが魅力。テーブルいっぱいに広がる料理を囲み、会話も自然と弾む宴会に最適のプランです。※+638円でプレミアム飲み放題に変更いただけます。※3名様以上～承ります。完全予約制。※その他キャンセル規定あり。

【8F】きじま

ご宴会コース・玄海(げんかい) プレミアム飲み放題付き

お一人様/15,000円

大切な方々を安心してお迎えできる、素材と手仕事に深くこだわった特別な宴会コースです。鮮度際立つ「海幸盛」をはじめ、彩り豊かな本格和食がテーブルを華やかに演出します。プレミアム飲み放題付きで、お席も2時間ゆったりと確保いただけます。健康を気遣う方や本物志向のゲストにもお喜びいただける、素材の力を活かしたワンランク上のご宴会をお楽しみいただけます。※4名様から承ります。

※価格はすべて税込価格です。※写真はイメージです。※内容は変更となる場合がございます。

「川崎モアーズ」について

「街の中の商店街を思わせる、多種多様なテナントが魅力」

JR川崎駅東口前に建つ商業ビル。1980年に、MORE'S一号店として開業。「賑わいのある立体商店街 エンジョイビル」のコンセプトのもと、B2Fから8Fまで、まるで一つの商店街のように多様なテナントを揃え、幅広い層をターゲットにしています。住宅の多い庶民的な街でありながら開発が進む川崎駅で、個性の強い館を目指します。

〒210-8504神奈川県川崎市川崎区駅前本町7-7

https://kawasaki-mores.jp/