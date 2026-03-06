株式会社シップス（本社：東京都中央区、以下シップス）が展開するSHIPS any（シップス エニィ）は、家電メーカーのシロカ株式会社（本社：東京都千代田区、以下シロカ）とのコラボレーション企画第４弾として、3月6日（金）～4月2日（木）まで、限定商品の販売およびキャンペーンを開催いたします。

（スペシャルWEBコンテンツ：https://www.shipsltd.co.jp/pages/shipsany_siroca-any_20260306.aspx）

春は、新たな一歩を踏み出す季節。だからこそ他人基準ではなく、自分自身が心から心地よいと感じる“自分らしいちょうどいい”を選び取って、新生活や新年度を自分らしく楽しんでほしい。そんな想いを込めて、ファッションを通じて日々の暮らしを提案するブランド「SHIPS any」では、高い機能性とどんな空間にも溶け込むシンプルなデザインのキッチン家電や生活家電を提供している人気ブランド「シロカ」とのコラボレーション企画 『シロカとエニィのある暮らし』第4弾を実施いたします。SHIPS anyブランドサイトでは、本企画のスペシャルWEBコンテンツを公開。さまざまな人の、自分自身にとって「心地よいひととき、心地よいコト、ちょうどいいこと」を紹介しています。さらに、3月6日（金）より“自分らしいスタートを応援したい”というメッセージを込めて、本企画をテーマに人気イラストレーターのchottokakuhito氏が描き下ろしたイラストをあしらった、SHIPS any別注のKINTO製タンブラーを販売いたします。またSHIPS any 各店舗では、3月6日(金)～4月2日(木)までの期間中、税込5,000円以上お買い上げで、ご応募いただいた方の中から5名様にシロカの「温度調節電気ケトル」が当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。期間中、SHIPS any 光が丘IMA店、ららぽーとTOKYO BAY WOMEN’S店、ららぽーと福岡店ではシロカ製品を展示。WEBコンテンツに掲載中のアイテムを実際に店頭でご覧いただけます。

『シロカとエニィのある暮らし』第４弾概要

■スペシャルWEBコンテンツ公開

SHIPS any ブランドサイト内にて、スペシャルWEBコンテンツを公開！公開日：3月6日（金）

■SHIPS any 別注KINTOタンブラー販売

https://www.shipsltd.co.jp/pages/shipsany_siroca-any_20260306.aspx

【発売日】 3月6日（金）【展開店舗】 SHIPS any 各店舗およびSHIPS 公式オンラインショップ(https://www.shipsltd.co.jp)

「自分らしい新生活のスタートを応援したい」「お気に入りのドリンクを入れたボトルと一緒に、心地の良い毎日を過ごしてほしい」そんな想いを込めて制作した、SHIPS any別注のKINTO製ステンレスタンブラー。本企画のために人気イラストレーター・chottokakuhitoさんが描き下ろした、いろいろな人の“心地いい１日”を表現したイラストをプリントしました。真空二重構造で、飲み物本来の風味を守り、高い保温・保冷効果を発揮します。持ち運びに便利な350mlの容量で、バックに収まりやすいサイズ感で、通勤や休日の外出などさまざまなシーンでお使いいただけます。価格（税込み）：3,520円カラー：ホワイト

https://www.shipsltd.co.jp/g/g710900007/

chottokakuhito さん

chottokakuhito さんイラストレーター。1993年、埼玉県生まれ。ポップでどこか愛嬌のあるイラストと「＃」で添えられたひと言がInstagram上で人気に。現在は、雑誌の挿絵や企業やブランドとのコラボグッズなども手がける。Instagram： @chottokakuhito

■プレゼントキャンペーン開催

「シロカの温度調節電気ケトルが当たる！SHIPS any プレゼントキャンペーン」

＜キャンペーン概要＞

期間中、SHIPS any 店舗にて5,000円以上（税込）お買い上げで、本キャンペーンにご応募いただいた方の中から抽選で、シロカの「温度調節電気ケトル」を5名様にプレゼントいたします。【応募期間】2026年3月6日（金）～4月2日（木）23:59まで※3月6日（金）より当社の店舗で商品をご購入いただき、4月2日（木）23:59までに応募フォームより応募を完了された方が対象となります。【当選発表】ご応募いただいた方の中から厳選なる抽選のうえ、ご当選者を決定いたします。当選者の方にはSHIPS Member’s Clubご登録のメールアドレスにご連絡を差し上げます。※ご応募にはSHIPS Member’s Clubの会員登録が必須となります。

https://www.shipsltd.co.jp/a/ashipsany20260306news/

【プレゼント対象賞品】温度調節電気ケトル 5名様 （税込11,880円相当）型番：SK-D271カラー：ブラックhttps://store.siroca.jp/products/sk-d271

60℃～100℃の範囲で、1℃単位で自由に温度を設定できる電気ケトル。飲み物の種類や自分の好みに合わせた“ちょうどいい温度”で、いつでも理想の一杯を楽しめます。よく使うお気に入りの温度は「お気に入りボタン」で2つまで登録可能。いつでもワンタッチで呼び出すことができます。また、カップ1杯分の140mlから使用できるため、自分の分だけを無駄なく沸かすことも可能です。

■シロカ製品店頭展示

【開催日時】3月6日(金)～4月2日(木)【展開店舗】SHIPS any 光が丘店〒179-0072 東京都練馬区光が丘5-1-1 光が丘IMA イマミセ1FSHIPS any ららぽーとTOKYO BAY WOMEN’S店〒273-8530 千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY 南館 2FSHIPS any ららぽーと福岡店〒812-8627 福岡県福岡市博多区那珂6-23-1 ららぽーと福岡2階 23010

ブランド概要

■シロカについて

日々の暮らしに小さな喜びや心地よさをもたらし、彩りを添えられるようワクワクする機能や、暮らしになじむデザインにこだわった家電製品をお届けしています。シロカ公式サイト：https://www.siroca.co.jp/シロカオンラインストア 本店：https://store.siroca.jp/シロカ公式Instagram：https://www.instagram.com/siroca.jp/

■SHIPS anyについて

SHIPS any （シップス エニィ）は、「どんな人にも、どんな場所にも、どんな時にも似合う服」をテーマにした等身大の自分らしさをスタイリングできるブランドで、エコフレンドリーな取り組み“少しのいいこと”も魅力のひとつです。シップスが永く培ってきたDNAを引き継ぎながら、自分らしいスタイルを持つオトナからコドモに向けた、手頃な価格帯でカジュアルからビジネスウェアを展開します。SHIPS any 公式ブランドサイト：https://www.shipsltd.co.jp/label/shipsany/SHIPS any 公式Instagram：https://www.instagram.com/ships_any_official

■株式会社シップスについて

シップスは1975年に設立した、日本で歴史のある老舗のセレクトショップです。「Stylish Standard」をコンセプトに、国内外ブランドのセレクトとシップスオリジナル商品を揃え、トレンドとベーシックをミックスしたスタイルを提案しています。SHIPS、SHIPS anyを軸に、SHIPS Primary Navy Label、SHIPS Colors、quaranciel、Southwick、City Ambient Productsなどのレーベルやブランドを展開。メンズ、ウィメンズ、キッズのアパレルと服飾雑貨を中心に販売しており、全国に70店舗以上を構え、SHIPS 公式オンラインショップなどの通販サイトを運営している企業です。公式サイト：https://www.shipsltd.co.jp