Huawei、iFTTOソリューションを発表し、革新的な機能でキャンパスインテリジェンスを加速

バルセロナ（スペイン）、2026年3月5日 /PRNewswire/ -- MWC Barcelona 2026にて、Huaweiは人工知能を活用してキャンパスのインテリジェント変革を加速させるiFTTOソリューションを発表しました。光ネットワークとAI技術を統合することで、iFTTOはキャンパスAIアプリケーションの急速な拡大に向けた強固な基盤を構築することを目指しています。本ソリューションは多次元情報の融合、インテリジェントなO&M、およびオープンなIoTを特徴とし、キャンパスを真にインテリジェントな環境へと進化させます。



Perry Yang, President of Huawei Enterprise Optical Domain



キャンパス内でAI活用が進むにつれ、従来の物理的空間はデジタルでインテリジェントなエコシステムへと変革を遂げつつあります。この進化は、より高いネットワーク帯域幅と低遅延を求める一方で、インテリジェントなキャンパス運営に新たな課題をもたらしています。こうした背景から、「HuaweiはFTTOソリューションをiFTTOソリューションへとアップグレードし、キャンパスネットワークを従来の『接続性』を超え、多次元情報の融合とモノのインターネット（IoT）へと導いています。この進化により、視覚、コンピューティング、および制御を統合する統一基盤が確立され、スマートキャンパス変革の土台を築き、インテリジェントな運用への道のりを加速させます」と、Huawei Enterprise Optical Domain社長のPerry Yang氏は述べています。

スマートキャンパスの進化する要件に対応するため、HuaweiはiFTTOソリューション内に光技術とインテリジェント技術を組み合わせたO-N.E.X.Tコンセプトを導入しました。このアプローチはキャンパスネットワークの価値を再定義し、新たなスマートキャンパス・エコシステムを形成します。

N.E.X.Tは4つの革新的なソリューション機能を表しています。Nは「Network Unified by Optical（光によるネットワーク統合）」を指し、光ネットワークを端末に直接接続することで、アーキテクチャを2階層から1階層へと変革します。Eは「Ecosystem of Open IoT（オープンIoTのエコシステム）」を指し、Huaweiの業界初となるNearLinkとBluetoothモジュールを内蔵したWi-Fi 7光IoT APによって実現されます。これにより、ネットワークとIoT接続の両方で統一された展開と共有バスが可能になります。Xは「X-Dimensional Information Fusion（X次元の情報融合）」を指し、視覚、Wi-Fiチャネル、無線周波数、および3D LiDARなどの多次元データソースをサポートし、マルチモーダル協調コンピューティングを通じて多様なAIアプリケーションを実現します。Tは「Towards Autonomous Operation（自律運用に向けて）」を指し、Huaweiが業界で初めて全光キャンパスの運用保守（O&M）にインテリジェントエージェントを採用したことを強調しています。これは対話型でプロアクティブなO&Mをサポートし、クローズドループ管理を実現して運用効率を向上させます。そして最後に、Oは「Open 3-Layer Computing Power（オープンな3層コンピューティングパワー）」を指し、クラウド・エッジ・デバイスのシナジーを通じて、スマートヘルスケアやエネルギー効率の高いホスピタリティなど、各業界におけるAIアプリケーションの展開をサポートします。

HuaweiのiFTTOソリューションは、教育、ヘルスケア、ホスピタリティなどの業界における特定のシナリオに対して、差別化された独自の価値を提供します。

教育分野では、iFTTOソリューションはパッシブ全光アグリゲーションとトライバンドWi-Fi 7光APを使用して各部屋に10G超の接続を提供し、超広帯域キャンパス・ネットワークを構築します。また、教室の照明と空調の連携制御を可能にし、エネルギー消費の削減に貢献します。学生寮では、AIアルゴリズムが重要なサービスに優先順位を付け、ユーザー・エクスペリエンスを向上させます。ヘルスケア分野では、50G PONがAIを活用した病理分析を加速させ、光端末が病棟のIoT機器と相互接続することで、インテリジェントな看護のサポートと患者のプライバシー保護を両立させます。ホテルでは、革新的な2Dから3Dへのビデオ変換技術が、ゲストに没入感のあるエンターテインメント体験を提供します。

現在までに、HuaweiのFTTOソリューションは15,000以上のキャンパスに導入されています。

