2050年カーボンニュートラル実現を目指して。東邦ガスグループが地域・お客さまとともに歩むロードマップとアクションプラン

東邦ガス株式会社（社長：山碕 聡志）は、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた中長期的なロードマップやこれまでの取組みの進捗を示す「東邦ガスグループ 2050年 カーボンニュートラルへの挑戦 ～これまでの取組みと持続可能な未来に向けたアクションプラン～」を公表しました。

本内容は「S+3E」（安全性の確保・エネルギーの安定供給・経済効率性・環境への適合）（※）をベースとし、これまでに積み上げた技術の進捗や、昨今のエネルギー情勢・政策動向を踏まえ、2021年7月に策定した「東邦ガスグループ 2050年 カーボンニュートラルへの挑戦」を更新したものです。

社会全体のCO2排出削減に向けて、2030年、2040年と段階的な目標を掲げ、低炭素化の推進と供給エネルギーのカーボンニュートラル化を加速させます。

東邦ガスグループは、培った技術と知見を活かして多様なソリューションを提供し、地域やお客さまとともに、グループ一丸となってカーボンニュートラル社会の実現に挑み続けます。

（※）安全性の確保（Safety）を大前提に、エネルギーの安定供給（Energy Security）、経済効率性（Economic Efficiency）、環境への適合（Environment）の3つの「E」をバランス良く実現しようとする考え方

「東邦ガスグループ 2050年 カーボンニュートラルへの挑戦 ～これまでの取組みと持続可能な未来に向けたアクションプラン～」詳細はこちら

https://www.tohogas.co.jp/corporate/company/vision/management/pdf/carbon-neutral.pdf